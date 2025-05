Swan Hellenic präsentiert Antarktis-Programm 2026/27

Getreu dem Motto der Reederei „Sehen, was andere nicht sehen“, dringen die SH Vega und die SH Diana in der Saison 2026/27 tiefer in den Antarktischen Zirkel vor als viele andere Expeditionsschiffe. Die beiden 5-Sterne-Kreuzfahrtschiffe mit hoher Eisklasse bieten exzellenten Gästeservice und ein elegant-zurückhaltendes Interieur für nur 152 bzw. 192 Gäste. „Wir freuen uns, unseren Gästen neue Antarktis-Kreuzfahrten anbieten zu können“, erklärt Patrizia Iantorno, Chief Commercial Officer von Swan Hellenic. „Die Expeditions-Kreuzfahrten führen tief ins Weddellmeer und bieten die Möglichkeit, in der letzten großen Wildnis dieser Erde zu erleben, was andere nicht sehen.“

Routen & Highlights

In der Antarktis-Saison 2026/27 bietet Swan Hellenic Expeditions-Kreuzfahrten ab dem Heimathafen Ushuaia, dem „Ende der Welt“ in Südargentinien, an. Die Reisen führen zur Antarktischen Halbinsel sowie ins selten besuchte Weddellmeer, das für das reinste Wasser weltweit bekannt ist.

Ein Höhepunkt des neuen Programms ist die 20-tägige Reise mit der SH Diana von Kapstadt über die abgelegenen Atlantik-Inseln St. Helena, Ascension Island und Tristan da Cunha bis nach Ushuaia. Eine weitere Besonderheit ist die 13-tägige Expeditions-Kreuzfahrt über die Weihnachts- und Silvesterfeiertage an Bord der SH Vega, ab und bis Ushuaia.

Reisebeispiel: SH Vega, Kreuzfahrt ab/bis Ushuaia, Abenteuer Weddellmeer, elf Nächte, 26. Jänner bis 6. Februar 2027, 14.880 EUR p.P. (Außenkabine), inklusive Verpflegung und 24-Stunden-Roomservice.

Weitere Informationen unter: www.swanhellenic.com (red)