MSC Cruises und Emirates erweitern Partnerschaft

Die Partnerschaft wurde auf dem Arabian Travel Market (ATM) in Dubai bekannt gegeben und baut auf einer zehnjährigen Beziehung auf. Die Absichtserklärung wurde von Nabil Sultan, Executive Vice President Passenger Sales & Country Management bei Emirates, und Eudes-Philippe Le Guelinel, Head of Fly&Cruise bei MSC Cruises, unterzeichnet. Nabil Sultan, Executive Vice President Passenger Sales & Country Management bei Emirates, dazu: „Unsere wichtige Partnerschaft mit MSC Cruises ist ein Beweis dafür, wie zwei Marken zusammenarbeiten können, um den Kreuzfahrttourismus in Dubai zu unterstützen und gleichzeitig das Gästeerlebnis zu verbessern. Die Kreuzfahrt verzeichnet ein stabiles Wachstum und wir werden eng mit MSC Cruises zusammenarbeiten, um die Vielfalt der Reiseziele in unserem Netzwerk in Kombination mit einem attraktiven Angebot zu kommunizieren.

Gianni Onorato, CEO von MSC Cruises, fügte hinzu: „Unsere Partnerschaft mit Emirates basiert auf dem gemeinsamen Engagement, unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse und hochwertigen Service zu bieten. Sowohl Emirates als auch MSC Cruises sind führende Unternehmen in ihren Branchen. Wir freuen uns, diese erfolgreiche Partnerschaft auszubauen und unseren Gästen mit unseren Fly&Cruise-Paketen weiterhin den weltbekannten Emirates-Service sowie besondere Erlebnisse an Bord unserer Schiffe zu bieten.“

Zahlreiche Vorteile

Zu den Vorteilen der Fly&Cruise-Pakete gehört unter anderem der Bustransfer vom Flughafen zum Schiff. Bei der Rückreise können die Gäste ihr Gepäck bereits im Kreuzfahrtterminal abgeben und es dann bei ihrer Ankunft am Zielort wieder in Empfang nehmen. Für Reisen mit der MSC Euribia für den Winter 2025/2026 ab/bis Dubai können Kreuzfahrtgäste aus Österreich Fly&Cruise-Angebote mit Emirates ab Wien und als Flight Sharing ab/bis München buchen.

Die Partnerschaft zwischen Emirates und MSC Cruises werde sich auf die Zusammenarbeit mit der gesamten Flotte der Reederei, einschließlich der Luxusmarke Explora Journeys, konzentrieren, um anspruchsvollen Reisenden ein ebenso differenziertes und gehobenes Erlebnis zu ermöglichen. Emirates und MSC Cruises würden auch Wachstumsstrategien prüfen, den Kreuzfahrttourismus über Dubai hinaus auszuweiten, heißt es in der Presseaussendung. Weiters sollen gemeinsame Werbe- und Marketingaktivitäten entwickeln werden, um die Bekanntheit und Attraktivität in wichtigen Märkten zu steigern, die Beliebtheit Dubais als Kreuzfahrtziel zu erhöhen und die Aufmerksamkeit für Explora Journeys zu steigern sowie die Zeiten der Flüge und Kreuzfahrten aufeinander abgestimmt, um die Reiserouten zu optimieren. (red)