Hotel Palais Mailberger Hof: Neues Stadthotel in Wien eröffnet

Am 23. April 2025 wurde das Palais im Rahmen eines offiziellen Eröffnungsevents als neues Boutique-Hotel in der Wiener Innenstadt präsentiert. Auch www.tip-online.at war vor Ort, um einen ersten Einblick in das neue Haus der Schiehser Hotels zu erhalten. Die Gäste waren zu einem Brunch eingeladen, bei dem sowohl Speisen vom Frühstücksmenü à la carte als auch ein ergänzendes Buffet angeboten wurden. Das Frühstück, das künftig im Aufenthalt inkludiert ist, orientiert sich an aktuellen kulinarischen Trends – besonders hervorzuheben sind dabei die Qualität der Lebensmittel und der äußerst zuvorkommende Service. Im Anschluss hatten die geladenen Gäste die Möglichkeit, sich im Haus umzusehen und unter Anleitung von Saint Charles – dem Partner für die hoteleigenen Kosmetikprodukte – einen individuellen Raumduft zu kreieren. Abgerundet wurde das Programm durch eine exklusive Champagnerverkostung in der Suite mit originalem Kachelofen, begleitet von Livemusik einer Saxophonistin, die für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgte.

Klassischer Charme trifft zeitgemäßes Design

In unmittelbarer Nähe zu Staatsoper, Stephansdom und Kärntner Straße verbindet das Hotel Wiener Wohnkultur mit modernen Ansprüchen an Komfort und Gestaltung. Das denkmalgeschützte Palais wurde unter der Leitung des Wiener Architekturbüros BWM Designers & Architects umfassend renoviert. Das Ergebnis ist ein stimmiger Mix aus barocken Elementen, wie kunstvollem Stuck, und zurückhaltendem, zeitgenössischem Design.

Die 50 Zimmer und Suiten des Hauses sind individuell gestaltet und spiegeln österreichische Handwerkstradition wider. Ein besonderes Detail findet sich in einer der Suiten: ein erhaltener Kachelofen, der dem Raum eine besondere Atmosphäre verleiht. Zur weiteren Ausstattung zählen ein kleiner, hochwertig gestalteter Wellnessbereich mit Sauna sowie eine exklusive Champagner-Bar in Kooperation mit Veuve Clicquot.

Rückzugsort im Stadtzentrum

Ein zentrales Element des Hotelkonzepts ist der begrünte Innenhof – ein ruhiger Ort, der Gäste zur Entspannung einlädt und gleichzeitig akustisch von der Umgebung abschirmt. In der lebendigen Innenstadt ist ein solcher Rückzugsraum eine architektonische und atmosphärische Seltenheit.

Alexander Schiehser, Gründer und Namensgeber der Hotelgruppe, beschreibt die Philosophie hinter dem neuen Haus folgendermaßen: „Unser Anspruch ist es, Orte zu schaffen, die mehr sind als nur Übernachtungsmöglichkeiten. Das Palais Mailberger Hof steht für ein authentisches Wiener Lebensgefühl – für Qualitätstourismus mit Stil, persönlicher Atmosphäre und einem hohen Maß an Aufenthaltsqualität.“

Mit dem Palais Mailberger Hof ergänzt die Schiehser-Gruppe ihr Portfolio um ein weiteres Stadthotel, das sich an kulturinteressierte Städteurlauber richtet, die Wert auf Individualität und ein stimmiges Gesamtkonzept legen.

Buchungen sind ab sofort über gängige Plattformen sowie direkt über die Website möglich. Mehr Informationen unter: www.mailbergerhof.at