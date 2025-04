Mit der neuen Rail Collection rückt G Adventures das Zugreisen als nachhaltige und entschleunigte Form des Entdeckens in den Mittelpunkt - von weltbekannten Bahnstrecken bis hin zu kaum befahrenen Routen abseits klassischer Pfade. Die Kollektion umfasst 60 Touren, die aus verschiedenen Reisekategorien des Veranstalters stammen, darunter die auf Alleinreisende zugeschnittenen „Solo-ish Adventures“ und die hochwertig ausgerichtete „Geluxe Collection“. Ziel ist es, ein möglichst breites Publikum anzusprechen - von budgetorientierten bis hin zu komfortbewussten Reisenden. Die Erlebnisphilosophie von G Adventures - authentische kulturelle Begegnungen, Reisen in kleinen Gruppen und ein bewusster, verantwortungsvoller Umgang mit Menschen und Umwelt - steht bei allen Angeboten im Vordergrund.

Nachhaltig reisen – bewusst erleben

Durch den Fokus auf den Zug als primäres Transportmittel wird nicht nur der CO₂-Fußabdruck der Reisen reduziert, sondern auch die Anreise selbst zu einem integralen Bestandteil des Erlebnisses. Die Touren führen durch vielfältige Landschaften und ermöglichen Reisenden, kleinere Orte abseits bekannter Touristenpfade kennenzulernen – etwa durch Stopps an weniger frequentierten Bahnhöfen, wo lokale Anbieter unterstützt werden.

Wie bei allen G Adventures-Reisen erfolgt die Durchführung durch erfahrene Chief Experience Officers (CEOs). Diese übernehmen die gesamte Organisation vor Ort, was den Reisenden ein stressfreies Erlebnis ermöglicht.

Vielfältige Reiseziele & Bahnstrecken

Die Rail Collection deckt ein breites geografisches Spektrum ab – von modernen Hochgeschwindigkeitszügen in Japan bis zu traditionellen Nachtzügen in Vietnam. Auch klassische Bahnstrecken durch Europa und neue Routen in Ländern wie Indien oder Peru sind Teil der Kollektion.

„Zugfahrten sind weit mehr als nur eine Beförderungsart. Sie bieten eine einmalige Gelegenheit zur kulturellen Entdeckung – langsam, bewusst und intensiv“, so Yves Marceau, Vice President of Product bei G Adventures. „Mit der Rail Collection schaffen wir Erlebnisse, die nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg dorthin in den Mittelpunkt stellen.“

Ab sofort buchbar

Alle 60 Zugreisen der Rail Collection sind ab sofort buchbar.

Preisbeispiel: Highlights of Italy: Diese neuntägige „Classic“-Reise durch Italien verbindet die großen Städte Rom, Florenz und Venedig mit kleinen Städtchen und der italienischen Landschaft - und das alles bequem mit der Regionalbahn. Preis ab 1.849 EUR p.P. für 9 Tage, mit Abfahrten ab 19. Oktober 2025.

Weitere Informationen unter: www.gadventures.com/rail-collection/