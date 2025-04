Kuoni Tumlare eröffnet Büro in Wien

Die operativen Teams bleiben zwar vorerst in Frankfurt, arbeiten jedoch eng mit dem neuen Standort in Wien, der am 23. April 2025 eröffnet wird, zusammen. Bereits im Jännerr 2025 übernahm dafür Klara Wirth, die zuvor für Visit Hungary tätig war, die Position der Country Managerin Österreich. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Leisure- und MICE-Bereich sowie fundierten Zielgebietskenntnissen bringt sie die idealen Voraussetzungen mit, um die Aktivitäten von Kuoni Tumlare in Österreich erfolgreich zu führen und weiterzuentwickeln.

Wachstum in Österreich

Mit dieser strategischen Entscheidung sollen vor allem die Bereiche Einkauf sowie MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events) künftig direkt aus Österreich gesteuert werden. Marco Russi, Chief Operating Officer MICE & Destination Offices Europe bei Kuoni Tumlare, sagt dazu: „Die Eröffnung unseres Wiener Büros ist ein bedeutender Meilenstein in unserer strategischen Entwicklung. Sie ermöglicht es uns, unsere Kunden und Partner in Österreich noch gezielter und effizienter zu betreuen. Dabei setzen wir weiterhin auf fundiertes Destinationswissen, enge Zusammenarbeit und Innovationskraft.“

Strategische Schwerpunkte des neuen Standorts:

Marktausbau: Verstärkte Präsenz zur besseren Betreuung von Kund:innen und Partner:innen in Österreich

Verstärkte Präsenz zur besseren Betreuung von Kund:innen und Partner:innen in Österreich Effizienzsteigerung: Optimierte Einkaufsprozesse für nahtlose Abläufe

Optimierte Einkaufsprozesse für nahtlose Abläufe Standortübergreifende Zusammenarbeit: Enges Zusammenspiel zwischen Wien und Frankfurt zur Förderung von Qualität und Innovation

Enges Zusammenspiel zwischen Wien und Frankfurt zur Förderung von Qualität und Innovation Zukunftsorientierung: Aktive Mitgestaltung des Transformationsprozesses im DMC-Geschäft

Kuoni Tumlare versteht sich als Anbieter innovativer, maßgeschneiderter Reise- und Eventlösungen und sieht in der Standorterweiterung einen zentralen Baustein für weiteres Wachstum im DACH-Raum. (red)