TUI startet Griechenland-Saison

Griechenland ist auch in diesem Sommer wieder das beliebteste Reiseland der TUI Gäste. Neben Kreta und Rhodos zählt auch Kos erneut zu den Top drei griechischen Inseln. Aufgrund der hohen Nachfrage hat TUI das Flug- und Hotelangebot nochmals ausgebaut und startet mit einem Buchungsplus in die Saison. Für KundInnen, die bisher noch nicht gebucht haben, sich insbesondere auf Zakynthos, Korfu, Santorin, Kos oder Rhodos noch einige Plätze verfügbar. Für zusätzliche Sicherheit und Flexibilität steht der Flex Tarif zur Verfügung.

Erstflüge nach Griechenland

TUI Reisende können diesen Sommer unter 17 Flugdestinationen in Griechenland wählen. Über 120 Flugverbindungen wöchentlich bietet TUI ab den Flughäfen Wien, Graz, Salzburg, Linz, Innsbruck und Budapest zu beliebten griechischen Reisezielen an.

Mit dem Osterflieger ab Wien nach Kreta am 11. April startete TUI erfolgreich in die Griechenland-Saison. Weitere Erstflüge nach Griechenland folgen am 3. Mai ab Salzburg nach Rhodos sowie am 11. Mai ab Linz und Graz nach Kos. Zudem startet TUI am 13. Mai ab Wien in die Karpathos-Saison, ab 15. Mai geht es ab Salzburg für dieses Jahr erstmals nach Zakynthos und ab 18. Mai ab Wien nach Korfu.

Erweitertes Flug- und Hotelangebot

Für die größtmögliche Vielfalt hat TUI zum Sommer 2025 das Flug- und Hotelangebot in Griechenland weiter ausgebaut. Als neue Destination für TUI Gäste wird die griechische Insel Limnos in der Nord-Ägäis ab 29. Juni einmal wöchentlich jeden Sonntag ab Wien angeflogen. Zudem hat TUI das Hotelangebot auf Rhodos, Korfu und Kos um insgesamt drei Häuser der eigenen Hotelmarken erweitert, um unterschiedlichen Urlaubstypen ein möglichst breites Angebot bieten zu können. Das familienfreundliche TUI Blue Atlantica Aegean Park auf Rhodos überzeugt mit einer großen Poollandschaft mit Splash Park, professioneller Kinderbetreuung und großem Sportangebot. Auch der neue TUI Kids Club Roda Beach Resort & Spa auf Korfu ist ideal für Familienurlaub. Das Resort ist in eine weitläufige Gartenanlage eingebettet und bietet direkten Zugang zum Strand. Auf Kos ergänzt die Apartmentanlage TUI Time To Smile Saline das TUI Portfolio. Die idyllisch gelegene Anlage für Paare und Familien, die sich gerne selbst versorgen, liegt zirka 500 Meter vom Strand entfernt im Ort Tigaki.

Über TUI Musement können Gäste ihren Sommerurlaub zusätzlich mit unzähligen Erlebnissen und Aktivitäten kombinieren – vom Bootsausflug über geführte Städtetouren bis hin zu Quad-Safaris, Kochkursen und Eintrittstickets zu Parks und Sehenswürdigkeiten.

Flex Tarif:

Mit TUI flexibel urlauben TUI Gäste, die besonders flexibel verreisen möchten, können mit dem zubuchbaren Flex Tarif ihre Pauschalreise oder Hotel-Buchung je nach Flugart und Buchung bis einschließlich 15 bzw. 29 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen flexibel umbuchen oder stornieren. Die Gebühr für den Flex Tarif richtet sich nach der Höhe des Reisepreises.

Preisbeispiele:

Sieben Nächte im Aparthotel Koukis Beach auf Zakynthos kosten mit Flug ab Wien z.B. am 16. Mai ab 599 EUR p.P. ohne Verpflegung.

Sieben Nächte im TUI Time to Smile Saline auf Kos kosten mit Flug ab Wien z.B. am 16. Mai ab 749 EUR p.P. im DZ mit Frühstück.

Sieben Nächte im TUI Blue Atlantica Aegean Park auf Rhodos kosten mit Flug ab Graz z.B. am 8. Mai ab 999 EUR p.P. auf Basis All Inclusive.

Sieben Nächte im TUI Kids Club Roda Beach Resort & Spa auf Korfu kosten mit Flug ab Wien z.B. am 20. Mai ab 1.099 EUR p.P. auf Basis All Inclusive.

EUR p.P. Sieben Nächte im TUI Blue Meltemi auf Santorin kosten mit Flug ab Wien z.B. am 24. Mai ab 1.279 EUR p.P. mit Halbpension.

(red)