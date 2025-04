Dertour Austria Campus Live Toronto

Im Rahmen der Tour ging es für die Teilnehmenden unter anderem auf eine ausgiebige Stadtführung mit Besichtigungen der wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Dabei wurde der ikonische CN Tower nicht nur von außen bestaunt - während eines Dinners konnte sich die Gruppe auch von dem Ausblick über die beleuchtete Stadt überzeugen. Neben weiteren kulinarischen Programmpunkten wie etwa dem Besuch der Markthalle des St. Lawrence Market durft auch eine Fahrt mit der legendären TTC Subway, der ältesten und längsten U-Bahn Kanadas, nicht fehlen.

Höhenflug & weitere Highlights

Den krönenden Abschluss der Reise bildete dann der Besuch eines der beeindruckendsten Naturwunder der Welt: die Niagara Fälle. Diese bestaunten die Teilnehmenden aber nicht nur von Land aus, sondern während eines Helikopterfluges auch von oben und aus nächster Nähe. Damit nicht genug - es ging ein weiteres Mal hoch hinaus: nämlich beim Ziplining an den Wasserfällen. Im wahrsten Sinne beflügelt kehrte die Reisetruppe dann voller tollen Erinnerungen zurück nach Hause. Sabine Orasch von Ruefa Reisen in Klagenfurt schwärmt noch Tage nach der Tour: „Es war einfach alles perfekt: das Programm, die Organisation, unsere Reisebegleitung. Wir haben so viel erfahren und gelernt und sehr viele wertvolle Tipps für den Verkauf erhalten. Einfach fabelhaft- vielen lieben Dank!“

Mit dabei waren außerdem: Birgit Bergsmann, Moser Reisen Linz; Stefanie Kroeger, Herburger Reisen Dornbirn; Martina Schafer, Springer Reisen Weiz; Sina Haselsberger, Meine Urlaubsoase Kufstein; Sonja Rodler, Reisewelt Bad Hall; Verena Savic-Fankhauser, Idealtours Mayrhofen; Sonja Schuhbeck, Christophorus Wörgl; Claudia Plakolm, Sabtours Linz und Andrea Katzbauer, Gruber Reisen Leoben. (red)