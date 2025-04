TUI PEP-Angebote für Rhodos

Mit dem aktuellen TUI Pep-Offers können Agents bei Buchung zwischen 4. und 30. April von Ende April bis Ende Mai ab 399 EUR p.P. für sieben Nächte im All Inclusive-Club TUI Magic Life Plimmiri auf Rhodos urlauben. Außerdem können sich Agents mit dem Flug only Angebot für ausgewählte Termine den passenden Flug ab Wien mit Austrian Airlines oder ab Graz mit Eurowings nach Rhodos ab 149 EUR p.P. sichern.

Der familienfreundliche TUI Magic Life Plimmiri auf Rhodos befindet sich in direkter Strandlage und bietet Familien und Sportfans ein umfassendes All-Inclusive-Angebot. Zu den gebotenen Aktivitäten gehören Unterhaltungsprogramme für alle Altersgruppen sowie Angebot für Tennis, Fitness, Beachvolleyball und Wassersport. Für Erholung sorgt der Wellnessbereich mit Spa und für Wasserspaß die sechs Pools und die sieben Wasserrutschen.

Details zu den PEP-Angeboten

Das Pep-Offer ab 399 EUR p.P. ist für sieben Nächte für den Reisezeitraum 26. April bis 31. Mai (letzter Abreisetag) im TUI Magic Life Plimmiri im Standard-Doppelzimmer auf Basis All Inclusive für einen Agent und maximal zwei Begleitpersonen gültig. Der Pep-Offer Preis ist vom Reisezeitraum abhängig. Kinder urlauben im TUI Magic Life Plimmiri bis 15,99 Jahre um 105 EUR. Weitere Begleitpersonen zahlen den Preis laut System.

Alle Informationen sowie die genaue Preisstaffelung sind im TUI Newsnet einsehbar. Agents müssen ihre Buchung selbstständig über IRIS.plus als Hotel Only Buchung (DZX2) anlegen und die Buchungsnummer dann an das Postfach ml1@tui.de schicken. Begrenztes Kontingent und Buchung nach Verfügbarkeit. Eine abweichende Reisedauer ist nur auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich.

Das Flug only Pep-Offer ist ab sofort bis 17. April für bestimmte Reisetermine mit einer Aufenthaltsdauer von sieben Tagen buchbar. Der Flug only Pep-Offer Preis gilt für einen Agent und maximal zwei Begleitpersonen oder eine Begleitperson und zwei Kinder im Alter von zwei bis 11,99 Jahren. Für Kinder unter zwei Jahren fällt eine Infantgebühr in Höhe von 60 EUR an. Buchungsanfragen gehen ausschließlich schriftlich unter Angabe der Agenturnummer, Anzahl der Reisenden inklusive Geburtsdatum, Namen laut Reisepass sowie dem gewünschten Reisetermin und Abflughafen an reisestelle@tui.at und yield@tui.at. Begrenztes Kontingent, Buchung nach Verfügbarkeit und ausschließlich über die Reisestelle.

Flugtermine Wien - Rhodos - Wien:

11.05. – 18.05.2025 (Sonntag – Sonntag)

18.05. – 25.05.2025 (Sonntag – Sonntag)

22.05. – 29.05.2025 (Donnerstag – Donnerstag)

Flugtermin Graz - Rhodos - Graz:

10.05. – 17.05.2025 (Samstag - Samstag)

(red)