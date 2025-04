Motel One übernimmt das 100. Haus

Vor wenigen Monaten feierte Motel One den Markteintritt in Antwerpen und Danzig, nun sind die nächsten Großprojekte in Sichtweite: Mit London, Lissabon, Paris, Wien und München, wird die Motel One Group 2025 das Portfolio in fünf europäischen Großstädten erweitern.

„Die Eröffnung unseres 100. Hotels stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung und Wachstumsstrategie der Motel One Group dar. Wir haben Hotelstandorte in Schlüsselmärkten in 15 Ländern in Europa und den USA gesichert, in denen wir unser Markenportfolio strategisch weiter ausbauen werden. Unser Ziel ist es, durch unsere innovativen Konzepte zu einer globalen Marke zu werden“, erklärt Stefan Lenze, Co-CEO der Motel One Group.

Sechs The Cloud One Hotels in vier Ländern

Seit Dezember 2022 ergänzt die Lifestyle-Brand The Cloud One Hotels das Markenportfolio der Motel One Group. Zunächst in den USA, in New York, etabliert, folgte im Dezember 2023 das erste Haus in Europa mit dem The Cloud One Hamburg-Kontorhaus. Nach weiteren Eröffnungen in Nürnberg, Prag, Düsseldorf und Danzig folgen demnächst Häuser in weiteren Städten Europas und den USA. Nur zwei Jahre nach Gründung der Marke zählen bereits sechs Hotels in vier Ländern zur Brand. Die Hotels würden sich mit ihrer erstklassigen Lage, dem urbanen Design und den trendigen Bar-Konzepten nahtlos in die bestehenden Häuser der Gruppe einreihen. Und es gehe dynamisch weiter: 2025 werde das erste The Cloud One Hotels in Lissabon in bester Lage eröffnen. Ebenfalls in der Planung befände sich ein Projekt in Miami. Ein absolutes Novum der Group: Lissabon und Miami sollen die ersten Hotels sein, die über einen Pool verfügen werden, schreibt die Motel One Group. (red)