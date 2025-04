Florida: Grüne Initiativen im Sunshine State

In Panama City, Florida, bietet sich zum Earth Day die perfekte Gelegenheit, nachhaltige und umweltbewusste Erlebnisse zu genießen. BesucherInnen können die lebendigen Meeresökosysteme der St. Andrews Bay bei nachhaltigen Marineabenteuern erkunden, wie zum Beispiel beim Schnorcheln zwischen Seegraswiesen oder bei der Beobachtung von Delfinen in ihrem natürlichen Lebensraum. Lokale Anbieter wie Flippin' Awesome Adventures ermöglichen den direkten Kontakt mit der Meeresfauna, während Emerald & Forgotten Coast Adventures umweltbewusste Touren anbieten, die den Gästen das Thema Wasserqualität und lokale Biodiversität näherbringen. Darüber hinaus bieten die seltenen Küstendünenseen von Panama City, wie der Lake Powell, die Gelegenheit, das Wechselspiel von Süß- und Salzwasserarten hautnah zu erleben. Nachhaltigkeit zieht sich auch durch das gastronomische Angebot, bei dem frische Meeresfrüchte direkt aus dem Golf kommen und so ein echtes "Sea-to-Table"-Erlebnis bieten.

Punta Gorda/Englewood Beach

Punta Gorda und Englewood Beach gehören zu den unberührten Naturparadiesen Floridas. Mit über 70 Parks und Naturschutzgebieten sowie kilometerlangen Stränden ist sie ein idealer Ort für sanften Tourismus. Die Mangroven und Flussmündungen bieten nicht nur Lebensraum für zahlreiche Wildtiere, sondern schützen die Küste auch vor Erosion und Stürmen. Zudem engagiert sich die Region mit künstlichen Riffen und Artenschutzprogrammen aktiv für den Erhalt der Meeresökosysteme. Ein Beispiel für nachhaltigen Ökotourismus ist SUP Englewood, das als exklusiver Anbieter von Paddeltouren im Don Pedro Island State Park tätig ist. Geführte Kajak- und Paddleboard-Touren mit Florida Master Naturalists ermöglichen tiefe Einblicke in die Küstenökologie. Als Certified Guardian Guides des Save the Manatee Club achtet das Team auf respektvolle Wildtierbeobachtung. Ein Teil der Erlöse fließt direkt in den Erhalt des Parks. Auch an Land zeigt sich das Umweltbewusstsein: Punta Gorda bietet kostenlose Leihfahrräder, und mit Babcock Ranch liegt hier die erste solarbetriebene Stadt der USA.

Martin County

Die Region umfasst über 22 Meilen unberührter Strände, mehr als 100.000 Hektar geschützte Naturgebiete und die St. Lucie Inlet Lagune – das artenreichste Lagunensystem der nördlichen Hemisphäre. BesucherInnen können geführte Öko-Touren mit Explore Natural Martin unternehmen, die je nach Saison von Meeresbiologen, Vogelkundlern oder Naturschutzexperten geleitet werden. Wer lieber eigenständig unterwegs ist, kann auf den Wanderwegen des Jonathan Dickinson State Parks Floridas vielfältige Landschaften erkunden oder eine Kajaktour zur abgelegenen St. Lucie Inlet Preserve State Park unternehmen.

Auch bei der Unterkunft können Gäste auf Nachhaltigkeit setzen: Das Hutchinson Shores Resort & Spa wurde mit drei Palmen im Florida Green Lodging Program ausgezeichnet, während das Hutchinson Island Marriott Beach Resort & Marina zwei Palmen erhielt. Zudem gibt es im Phipps Park Campground neue Adventure Tents direkt am Wasser – perfekt für naturnahe Nächte unter dem Sternenhimmel. Wer sich aktiv für den Schutz der Umwelt engagieren möchte, kann an Strandsäuberungsaktionen von Keep Martin Beautiful teilnehmen oder sich im Florida Oceanographic Coastal Center über den Schutz von Korallenriffen, Seegraswiesen und Austernbänken informieren. Besonders beeindruckend sind die geführten nächtlichen Sea Turtle Walks, bei denen BesucherInnen bedrohte Meeresschildkröten beim Nisten beobachten können. Für nachhaltige Mobilität sorgt zudem ein Solar-Carport im Stadtzentrum von Stuart, das saubere Energie erzeugt.

Orlando

Winter Garden und der nahegelegene Lake Apopka in Zentralflorida nahe Orlando bestechen nicht nur durch ihren Kleinstadtcharme. Die Region ist zu einem Vorreiter der Nachhaltigkeit geworden und bietet sowohl BesucherInnen als auch AnwohnerInnen zahlreiche Möglichkeiten, die Natur zu erleben, sich zu engagieren und aktiv zum Umweltschutz beizutragen. Ein bemerkenswertes Beispiel für den Erfolg von Naturschutzbemühungen ist die Wiederbelebung des Lake Apopka, der einst durch landwirtschaftliche Abwässer stark verschmutzt war. Heute erholt sich der See dank restaurierter Feuchtgebiete und reduzierter Verschmutzung, wodurch die Vogelpopulationen, darunter Reiher und Löffler, wieder florieren. Winter Garden spielt eine zentrale Rolle in diesen Bemühungen, mit lokalen Organisationen und BewohnerInnen, die sich in Reinigungsprojekten und Bildungsprogrammen engagieren. Die Stadt selbst zeigt Nachhaltigkeit durch lokale, umweltbewusste Unternehmen und grüne Initiativen wie den West Orange Trail, der NaturfreundInnen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zugänglich ist. Gäste haben zudem die Möglichkeit, durch „Voluntourismus“ aktiv zum Umweltschutz beizutragen, sei es durch Strandreinigungen oder die Arbeit in Gemeinschaftsgärten.

Naples, Marco Island und die Everglades

Naples, Marco Island und die Everglades gehören zu den beeindruckendsten Naturregionen Floridas – und sind zugleich Vorreiter im nachhaltigen Tourismus. Zahlreiche Unterkünfte tragen das Florida Green Lodging-Siegel und bieten umweltfreundliche Übernachtungsmöglichkeiten. Einige Hotels gehen noch einen Schritt weiter und ermöglichen Gästen durch Voluntourismus-Programme, aktiv an Naturschutzprojekten teilzunehmen und dabei die Region aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.

Der Naples Botanical Garden, ein 170 Hektar großes Paradies mit artenreichen Gärten und geschützten Naturflächen, setzt auf innovative Umweltpraktiken und wurde mit dem „Intelligent Use of Water™ Leadership Award“ ausgezeichnet. Auch der Naples Zoo engagiert sich für den Artenschutz und hat seit 2014 über 1 Mio. USD in weltweite Schutzprojekte investiert. BesucherInnen können auf der Primate Expedition Cruise Affen und Gibbons in ihrer natürlichen Umgebung beobachten oder sich im Florida Panther Habitat über die Rettung dieser bedrohten Spezies informieren. Ein weiteres Highlight für Naturfreunde ist der Everglades National Park, ein UNESCO-Welterbe, das sich am besten bei geführten Kajaktouren durch die verwunschenen Mangrovenwälder erleben lässt. Wer nach all diesen Erlebnissen nachhaltig genießen möchte, wird im Bicyclette Cookshop fündig. Das Restaurant der Chopped-Gewinnerin Kayla Pfeiffer setzt auf Low-Waste-Küche: Lebensmittelreste werden in kreative Gerichte verwandelt. Zudem verwendet Pfeiffer ausschließlich regionale Zutaten und bietet Workshops für nachhaltiges Kochen an.

Brightline – schnell und umweltfreundlich reisen

Mit Brightline, dem einzigen modernen und umweltfreundlichen Hochgeschwindigkeitszug in den USA, erlebt der Bahnverkehr eine Renaissance. Seit der Einführung der Strecke zwischen Miami und Orlando mit Haltestellen in Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton und West Palm Beach bietet das privat geführte Unternehmen eine komfortable Alternative zum Auto oder Flugzeug. Das Ziel: eine neue Ära des Reisens, die nicht nur Zeit spart, sondern auch die Straßen entlastet. Brightline plant, sein Netz weiter auszubauen und Verkehrsachsen zu erschließen, die für einen Flug zu kurz und für eine Autofahrt zu lang sind. (red)