AERTiCKET informiert über Fortschritte nach Cyberangriff

Wie bereits berichtet, wurde AERTiCKET am Sonntag, den 9. März 2025, Opfer eines gezielten Cyberangriffs, der erhebliche technische Ausfälle verursachte. Betroffen von diesen Einschränkungen ist seither unter anderem das Buchungssystem Cockpit, das für die Abwicklung von Buchungen und Reservierungen genutzt wird.

AERTiCKET fokussierte sich in den folgenden Tagen darauf, den betroffenen Agenturen schnellstmöglich eine alternative Buchungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. So ging kurz darauf die Zwischenlösung "Cockpit Light" online. Parallel dazu arbeiten die IT-ExpertInnen gemeinsam mit einem Team externer Fachleute weiter an der Wiederherstellung der Cockpit Vollversion. Dazu teilte AERTiCKET nun folgendes Update mit:

Fortschritte nach Cyberangriff

AERTiCKET sei zuversichtlich, im Laufe dieser Woche eine konkrete Timeline für den erneuten Livegang von Cockpit Flights bekanntgeben zu können.

Die Verantwortlichen bei AERTiCKET unterstreichen, dass es keine Hinweise auf einen Abfluss von Kundendaten gibt. Alle persönlichen Informationen der Reisenden sind und bleiben sicher und geschützt, so das Unternehmen. Die Sicherheit der Daten habe für AERTiCKET höchste Priorität, und das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, diese zu gewährleisten.

AERTiCKET bedanke sich darüber hinaus ausdrücklich bei seinen KundInnen für die anhaltende Unterstützung und Geduld. Auch in dieser außergewöhnlichen Situation sei die KundInnentreue immens - so sei das Auftragsvolumen nahezu identisch zum Vorjahr. (red)