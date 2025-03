Venedig aktiviert neues Portal für Zahlung der Touristengebühr

Die Gebühr wird in diesem Jahr von 18. April (Karfreitag) bis 4. Mai und dann vom zweiten Wochenende im Mai bis 27. Juli 2025 jeweils von Freitag bis Sonntag und einschließlich des Nationalfeiertags am 2. Juni eingehoben. Dabei handelt es sich um Tage, an denen ein großer Besucherandrang erwartet wird. Alle Informationen zu Buchungen und Zahlungen erhalten TouristInnen ab heute unter wwwcda.ve.it.

Zugangsbeitrag für Venedig

Mit der Bezahlung laden sich BesucherInnen über das Internet einen QR-Code aufs Handy. Andernfalls drohen bei Kontrollen in der Lagunenstadt bis zu 300 EUR Strafe. Die Maßnahme gilt wie im Jahr 2024 von 8.30 bis 16.00 Uhr. Die Gebühr beträgt 5 EUR. Für Personen, die erst vier Tage vor dem Besuch bis zum Zutrittstag selbst buchen, verdoppelt sie sich auf 10 EUR. Ausnahmen: Für Einheimische, Hotelgäste und Kinder unter 14 Jahren bleibe der Besuch auch weiterhin kostenfrei. (APA / red)