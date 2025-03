Die Reisebürogruppe Ruefa verstärkt ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Klimaschutz mit der unternehmensweiten Climate-Ranger-Initiative. So wurden in Zusammenarbeit mit dem Climate-Education-Unternehmen Glacier seit August 2024 insgesamt 400 MitarbeiterInnen geschult, um nachhaltiges Reisen aktiv zu fördern und KundInnen fundiert zu beraten. Alle Schulungen wurden erfolgreich abgeschlossen, sodass die ausgebildeten "Ruefa Climate Ranger" ihr Wissen nun gezielt in der Praxis einsetzen können.

Klimabewusstes Reisen im Fokus

Mit der Weiterbildung ihrer ReiseberaterInnen zum Thema Klimakompetenz, verfolgt Ruefa das Ziel, Reisende in den 70 Standorten in ganz Österreich verstärkt für Klimaschutz zu sensibilisieren. Demnach können Climate Ranger ihre KundInnen nun gezielt zu klimafreundlichen Reiseoptionen, wie Bahnreisen und umweltfreundliche Anreisemöglichkeiten informieren. Zudem wird das Produktportfolio zunehmend um nachhaltige Angebote erweitert. Die Zusammenarbeit mit PartnerInnen, die hohe Nachhaltigkeitsstandards erfüllen, stehe dabei im Mittelpunkt.

Verkehrsuero Vorständin, Birgit Wallner, unterstreicht die Bedeutung der Initiative: "Unsere KundInnen wie auch wir selbst möchten diesen Planeten noch lange in seiner ganzen Schönheit bereisen. Deshalb ist es für uns wichtig, unsere MitarbeiterInnen mit dem nötigen Wissen auszustatten, damit sie selbst klimaaktive Schritte setzen können und unsere KundInnen dahingehend fundiert beraten." Glacier-Geschäftsführer und Co-Founder Andreas Tschas sagt ergänzend zur Partnerschaft: "Mit Ruefa haben wir einen starken Partner gewonnen, um nachhaltiges Handeln im Tourismus zu verankern. Weitere Schulungsprogramme sind bereits in Planung." (red)