DER Aldiana Event im K47 in Wien

Jede Menge Informationen, angeregte Gespräche, tolle Gewinne sowie Saxophonklänge und Gaumenfreuden machten den Abend in der Trendlocation in Wien zu einem rundum gelungen Event. Auf die Vorstellung der General Manager/Clubchefs zum Auftakt durch Uwe Schmidt, Leitung Vertrieb Österreich, folgte ein kurzweiliges Speed-Dating, bei dem sich die General Manager/Clubchefs den Fragen der TeilnehmerInnen stellten und sie mit Neuigkeiten zu ihren Club Resorts versorgten. Zum Höhepunkt des Abends wurden zum Schluss noch je eine Woche in den Strand Clubs Zanzibar Kwanza und Naga Bay sowie in einem Österreich-Club verlost.

Marion Gigl-Fleck, Direktorin Sales & Marketing, die General Manager/Clubchefs der Aldiana Club Resorts sowie Uwe Schmidt und Birgit Mösenbacher, Verkaufsrepräsentantin Österreich, freuten sich über das rege Interesse der PartnerInnen, die zahlreichen spannenden Gespräche und damit über einen mehr als gelungenen Abend. (red)