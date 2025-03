Air France fliegt im Sommer neu nach Riad

Vom 19. Mai bis zum 1. Juni 2025 finden drei Flüge pro Woche montags, mittwochs und freitags statt. Ab dem 2. Juni 2025 wird der reguläre Flugplan mit fünf Rotationen für den Rest der Sommersaison eingeführt. Die Flüge werden mit Airbus A350-900-Maschinen durchgeführt, die über 324 Sitze verfügen (34 in der Business Class, 24 in der Premium Class und 266 in der Economy Class).

Nach Eröffnung dieser neuen Strecke werden alle drei Fluggesellschaften der Air France-KLM-Gruppe (Air France, KLM und Transavia) Flüge nach Saudi-Arabien anbieten. Transavia France verbindet seit Dezember 2024 Paris-Orly und Lyon mit Dschidda, während KLM ihr Drehkreuz Amsterdam-Schiphol mit Riad und Dammam verbindet.

Riad, eine Oase im Herzen der Arabischen Halbinsel

Riad, die Hauptstadt Saudi-Arabiens, fasziniert Besucher durch ihre einzigartige Lage inmitten der Nafud-Wüste. Die Stadt, die 2020 von der UNESCO zum „World Heritage Site of the Arab States“ ernannt wurde, vereint historisches Erbe und Moderne und ist damit ein beliebtes Reiseziel für Reisende, die in die Geschichte und Kultur des Landes eintauchen möchten. BesucherInnen werden auch von den hochmodernen Wolkenkratzern fasziniert sein, die das Stadtbild zusätzlich bereichern.

Flugplan (Ortszeit)

AF684: Abflug Paris-Charles de Gaulle um 23:20 Uhr, Ankunft in Riad um 6:25 Uhr am Folgetag

AF685: Abflug Riad um 8:40 Uhr, Ankunft in Paris-Charles de Gaulle um 14:20 Uhr

