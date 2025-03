TUI Musement ermittelt Europas Top-Nationalparks

1. Nationalpark Plitvicer Seen in Kroatien

Mit über 2 Mio. weltweiten Google-Suchanfragen im vergangenen Jahr führt Kroatiens ältester und bekanntester Nationalpark das Ranking an. Die Plitvicer Seen, seit 1979 Teil des UNESCO-Weltnaturerbes, zeichnen sich durch 16 smaragdgrüne Seen aus, die über eine spektakuläre Abfolge von Wasserfällen miteinander verbunden sind. Ein weitverzweigtes Netz aus Holzstegen und Wanderwegen erlaubt es BesucherInnen die Szenerie hautnah zu erleben.

2. Krka-Nationalpark in Kroatien

Ebenfalls in Kroatien gelegen, zählt der Krka-Nationalpark zu den landschaftlichen Highlights des Landes. Neben seinen berühmten Wasserfällen, allen voran dem Skradinski Buk, bietet er auch kulturelle Sehenswürdigkeiten wie das Kloster Krka und Überreste des römischen Militärlagers Burnum.

3. Peak District Nationalpark in Großbritannien

Der erste Nationalpark Großbritanniens ist vor allem für seine sanft geschwungenen Hügel, weitläufigen Wiesen und idyllischen Dörfer bekannt. Der Peak District inspirierte bereits SchriftstellerInnen wie Jane Austen und bietet BesucherInnen heute ein ausgedehntes Netz an Wander- und Radwegen. Zu den bekanntesten Orten zählen Eyam, Castleton und Bakewell, ebenso wie das prächtige Chatsworth House, das als Kulisse für „Stolz und Vorurteil“ diente.

4. Nationalpark Thingvellir in Island

Als Teil der Golden Circle Route ist Thingvellir nicht nur von herausragender geologischer, sondern auch historischer Bedeutung: Im Jahr 930 nach Christus wurde hier das erste isländische Parlament gegründet. BesucherInnen erleben den imposanten Grabenbruch zwischen der eurasischen und der nordamerikanischen Platte, die Schlucht Almannagjá und die Silfra-Spalte, die sich bei TaucherInnen großer Beliebtheit erfreut.

5. Ojców-Nationalpark in Polen

Der kleinste Nationalpark Polens liegt nur wenige Kilometer von Krakau entfernt und beeindruckt mit markanten Felsformationen wie der berühmten Herkuleskeule, zahlreichen Höhlen und der historischen Burg Ojców. Trotz seiner geringen Größe vereint er landschaftliche Vielfalt und kulturelle Geschichte auf kleinstem Raum.

Begehrteste Nationalparks der ÖsterreicherInnen

Laut der von TUI Musement durchgeführten Analyse befänden sich die begehrtesten Nationalparks der Österreicherinnen und Österreicher im eigenen Land. Ganz oben auf der Liste stehe der Nationalpark Donau-Auen, gefolgt vom Nationalpark Hohe Tauern, der mit seinen atemberaubenden Landschaften aus Gletschern, Alpentälern und Wasserfällen ein Paradies für Wanderfans ist, so der Veranstalter weiter. (red)