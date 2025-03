Celebrity Cruises: Ganzjährig auf Galápagos-Expedition

Während der All-Inclusive-Reisen haben die Gäste die Möglichkeit, täglich Landausflüge zu unternehmen, die von zertifizierten Naturforschern aus dem Galápagos-Nationalpark geleitet werden. Von Glamping unter den Sternen an Bord über Schnorcheln mit Seelöwen, Kajakfahren mit Meeresschildkröten bis hin zu Wanderungen durch vulkanische Mondlandschaften und Spaziergängen über schwarze Sandstrände – die Galápagos-Inseln mit ihrer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt bieten für Reisende viele unvergessliche Urlaubserlebnisse.

Celebrity Flora: „ankern“ ohne Anker

Die Celebrity Flora ist eines der modernsten und komfortabelsten Schiffe, das den Archipel im pazifischen Ozean derzeit anläuft. Die luxuriöse Mega-Yacht wurde speziell für Kreuzfahrten in Galápagos konzipiert. Beim Bau hat Celebrity Cruises die besonderen Anforderungen des Zielgebiets in die Planungen einbezogen. Das im Mai 2019 in Betrieb genommene Expeditionsschiff ist eines der energieeffizientesten, umweltfreundlichsten und ökologisch unbedenklichsten Schiffe seiner Größe. Dank des neuartigen „Dynamic Positioning System“ kann das Schiff ohne Anker festmachen. So wird die Meeres-Flora und -Fauna geschützt.

Innovatives Design

Die Celebrity Flora ist ausschließlich mit Außenkabinen ausgestattet. Diese sind zwischen 30 und 120m² groß. Für die Einrichtung der Kabinen wurden regionale, nachhaltige und natürliche Materialien verwendet. Für das leibliche Wohl sorgen zwei Restaurants. Das „Seaside“-Restaurant ist für Frühstück, Mittag- und Abendessen geöffnet und bietet spektakuläre Ausblicke aus den bodentiefen Fenstern in gehoben-legerer Atmosphäre. Im „Ocean Grill“ kann unter freiem Himmel und mit Panorama-Aussichten in ungezwungener Umgebung zu Mittag und zu Abend gegessen werden. Serviert werden unter anderem Meeresfrüchte-Spezialitäten.

Zusammenarbeit mit dem Galápagos-Nationalpark

Das Kreuzfahrtunternehmen arbeitet seit 2014 mit dem Galápagos-Nationalpark beim „Scalesia“-Wiederaufforstungsprojekt zusammen. Das erfolgreiche Projekt, das jetzt als „Rewilding Galápagos“-Initiative bezeichnet wird, lädt Gäste ein, bei der Wiederherstellung der natürlichen Lebensräume der Galápagos-Inseln und dem Schutz gefährdeter Wildtiere in der gesamten Region zu helfen. Auf jeder Reise besuchen Gäste der Celebrity Flora das Wiederaufforstungsgebiet mit Galápagos-Park Rangern und Naturführern, um Setzlinge zu pflanzen.

Celebrity Cruises sei der einzige Reiseveranstalter, der mit dem Galápagos-Nationalpark zusammenarbeitet. In den vergangenen zehn Jahren seien schon mehr als 85.000 endemische Pflanzenarten gesetzt worden, heißt es in der Presseaussendung. „Wir haben das Privileg, unseren Gästen einige der unberührtesten Reiseziele unseres Planeten näherzubringen und wissen, dass wir unseren Teil dazu beitragen müssen, die Gesundheit dieser empfindlichen Ökosysteme zu erhalten“, sagt Laura Hodges Bethge, Präsidentin von Celebrity Cruises. „Auf den Galápagos-Inseln sind wir sehr stolz auf unsere langjährige Partnerschaft und werden auch weiterhin eng zusammenarbeiten, um Bildungs- und Naturschutzprojekte zu unterstützen, die den Erhalt dieses Naturwunders für zukünftige Generationen fördern“, so die Celebrity-Chefin weiter.

Darüber hinaus unterstützt der 2005 gegründete Celebrity Cruises Galápagos Fund lokale Naturschutzbemühungen durch die Wiederherstellung der Ökosysteme der Inseln und lokale Gemeinschaftsprojekte. Die frisch renovierte Hernán Carrión Nursery, die von Celebrity Cruises gefördert wird, züchtet alle einheimischen Pflanzen, die für die Wiederaufforstungsbemühungen auf den Galápagos-Inseln verwendet werden.

Eine „Inner Loop“- und eine „Outer Loop“-Route

Die Celebrity Flora bietet zwei verschiedene, jeweils achttägige Expeditionen in den Galápagos-Inseln an, eine „Inner Loop“- und eine „Outer Loop“-Route. Bei der „Inner Loop“-Tour werden unter anderem Egas Port und Sullivan Bay (beide auf Santiago Island), Rabida Island, Elizabeth Bay, Tagus Cove (Isabela Island), Bartolome Island, Las Bachas und Puerto Ayora (beide auf Santa Cruz Island), North Seymour Island sowie Puerto Baquerizo Moreno und Punta Pitt (beide Ziele liegen auf San Cristobal Island) angesteuert. Bei der „Outer Loop“-Reise sind das die Ziele: Gardner Bay (Espanola), Punta Suarez, Cormorant Point und Post Office Bay (beide auf Floreana Island), Moreno Point, Urvina Bay, Vicente Roca Point (alle auf Isabela Island), Espinoza Point (Fernandina Island) sowie South Plaza, Dragon Hill und Puerto Ayora (alle drei Ziele befinden sich auf Santa Cruz Island). Die Kreuzfahrten starten immer sonntags in Baltra Island. Auf Wunsch können auf der Hin- und Rückreise noch Stopps in Quito, Lima, Cusco und Machu Picchu hinzugebucht werden.

Sonderkonditionen bis 1. Mai

Bis zum 1. Mai 2025 bietet Celebrity Cruises Sonderkonditionen für Galápagos. Die zweite Person erhält im Angebotszeitraum eine Ermäßigung in Höhe von 50% auf den Kreuzfahrtpreis. Darüber hinaus profitieren Gäste von kostenlosen Flügen von den USA oder Kanada auf die Galápagos-Inseln (im Wert von bis zu 750 USD pro Person). Diese Angebote gelten für alle Galápagos-Expeditionen 2027. (red)