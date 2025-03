Costa Rica: Event-Highlights 2025

Next Slide

Costa Rica ist dank seiner Fülle und Vielfalt an einzigartiger Tierwelt, Landschaften, Kulturen und Erlebnissen ein beliebtes Reiseziel. Im Laufe des Jahres 2025 werden zudem zahlreiche spannende Veranstaltungen in dem zentralamerikanischen Land stattfinden. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack dessen, worauf sich BesucherInnen in diesem Jahr freuen können.

Kulturelle Veranstaltungen und Festivals

Juan-Santamaría-Tag (11. April)

Der Juan-Santamaría-Tag wird jährlich am 11. April als nationaler Feiertag in Costa Rica begangen und ehrt den namensgebenden Nationalhelden des Landes. Dieser Tag erinnert an seine heldenhafte Tat während der Schlacht von Rivas im Jahr 1856, als er eine entscheidende Rolle dabei spielte, Costa Ricas Sieg gegen die amerikanischen Invasoren zu sichern. Der Tag wird mit lebhaften Paraden, Konzerten und kulturellen Darbietungen gefeiert, insbesondere in der Stadt Alajuela, in der Santamaría geboren wurde. Zu den Feierlichkeiten gehören Marschkapellen, traditionelle Tänze und verschiedene öffentliche Zeremonien, die den Stolz und die Dankbarkeit der Nation für Santamarías Tapferkeit und Opferbereitschaft widerspiegeln.

Das Festival Internacional de las Artes in Costa Rica findet im August statt. In diesem Jahr wurde die Provinz Limón als Veranstaltungsort ausgewählt. Das Festival zählt zu den bedeutendsten kulturellen Festen Costa Ricas und wird vom Ministerium für Kultur und Jugend organisiert. Es präsentiert eine Vielzahl nationaler und internationaler KünstlerInnen und bietet den BesucherInnen die Möglichkeit, Kunstwerke, Live-Theater, Musik- und Tanzaufführungen zu genießen.

Der Karneval von Limón findet jedes Jahr Anfang Oktober während der Trockenzeit der Region statt und dauert eine Woche – der Haupttag ist der „Día de las Culturas“. Das farbenfrohe Festival feiert die vielfältigen kulturellen Traditionen der Region, die eine Mischung aus karibischen und indigenen Einflüssen sind, und bietet bunte Paraden. Während der gesamten Festwoche verwandelt sich die Küstenstadt in eine Bühne für spektakuläre Umzüge, ein farbenfrohes Feuerwerk, festliche Bankette und Musikdarbietungen für Einheimische und BesucherInnen aller Altersgruppen. Nur 160 Kilometer von San José entfernt, ist Limón ein Schmelztiegel globaler Einflüsse.

Der Tag der Maskerade ist eine Tradition, die vom Karneval abstammt – eine kostümierte „Fiesta“, die von den Spaniern eingeführt wurde, als sie Mittelamerika erreichten. Mit der Zeit begann die Tradition jedoch zu verblassen. Um dies zu verhindern und die Bedeutung der Maskerade zu betonen, wurde am 31. Oktober 1996 erstmals der Nationale Tag der Maskerade eingeführt. Das Fest wird im ganzen Land gefeiert, jedoch finden die größten Veranstaltungen in Cartago, Escazú und Barva de Heredia statt, da hier besonders kunstvolle Masken gefertigt werden. Die riesigen Pappmaché-Köpfe stellen prominente Figuren aus Politik, Mythologie sowie Sport und Film dar. Die TeilnehmerInnen tanzen durch die Straßen zu den Klängen traditioneller Volksmusik, gespielt von Musikgruppen, die als „Cimarronas“ bekannt sind.

Seit seiner Einführung im Jahr 1996 hat sich das Festival zu einem faszinierenden Spektakel entwickelt, das mit Lichtinstallationen und Paraden Besucher aus aller Welt in die Hauptstadt San Jose lockt. Nach Einbruch der Dunkelheit tauchen aufwendige Lichtinszenierungen die Skyline der Stadt in ein magisches Leuchten, wobei viele der Festwagen kulturelles Erbe, gesellschaftliche Themen oder den Umweltschutz hervorheben. BesucherInnen können die Feierlichkeiten genießen, während sie traditionelle costa-ricanische Gerichte wie Casado (ein herzhaftes Gericht mit Fleisch, Reis und Kochbananen), Gallo Pinto (Reis mit Bohnen) und frisches Ceviche probieren.

Die Boruca, eine indigene Gemeinschaft Costa Ricas, kommen jedes Jahr zum Jahresende zusammen, um eine alternative Geschichte der spanischen Eroberung zu erzählen. Das Festival zeigt Teilnehmer, die als „Diablitos“ (kleine Teufel) verkleidet sind und aufwendige, handgeschnitzte Masken mit ausdrucksstarken Gesichtern sowie traditionelle Kostüme tragen – es ist die berühmteste indigene Feier Costa Ricas. Wie viele andere Feste im Land wird auch dieses durch ein Festmahl zelebriert, das das indigene Erbe und die regionalen Zutaten würdigt. Hausgemachte Tamales und Chicha (ein traditionelles fermentiertes Maisgetränk) bieten einen authentischen Geschmack der Boruca-Kulinarik. Das Fest der kleinen Teufel ermöglicht Besuchern eine einzigartige kulturelle Erfahrung.

