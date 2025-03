DERTOUR Campus Live Japan

Die Anreise zu der Entdeckungsreise durch Tokio erfolgte bequem mit der wieder aufgenommenen Direktverbindung der ANA von Wien nach Tokio-Haneda. Pulsierende Stadtviertel wie Asakusa oder Shibuya mit der berühmten „Alle-gehen-Kreuzung“ standen ebenso auf dem Programm wie der Meiji-Schrein und der Kaiserpalast. Auch die Kulinarik kam nicht zu kurz – so wurden Sushi, Ramen das hochwertige Rindfleisch ausgiebig verkostet. Einblicke in modernste Technik des Hochgeschwindigkeitszugs Shinkansen und in die bemerkenswerte Architektur eines der höchsten Häuser Tokios, dem Roppongi Hills Mori Tower, rundeten das Programm ab.

Eine andere Welt

Tanja Heugenhauser (Kuoni Saalfelden) fasst zusammen: „Eine tolle Stadt! Sauber, ordentlich, nicht so voll oder laut - kein Auto hupt, niemand spricht laut, keiner telefoniert öffentlich, isst oder trinkt auf der Straße - wie ich dachte. Einfach eine andere Welt! Und dank der praktischen und komfortablen Direktverbindung mit ANA ist Tokio auch nur für ein paar Tage definitiv die Reise wert“ Auf Stippvisite in Tokio waren dabei: Andrea Bartha, Ruefa Reisen Ungarn; Simone Göschl, Ruefa Vösendorf; Tanja Heugenhauser, Kuoni Saalfelden; Michal Hrúz, TUI Slowakei; Alexandra Kempinger, Reisewelt Linz; Monika Krempler, Sabtours Vöcklabruck; Eva Mitterbacher, Springer Reisen Graz; Jutta Ochsenhofer, Foxtours Oberwart; Patrik Steurer, Kuoni Wien und Sabine Weber, Gärtner Reisen St. Pölten. (red)