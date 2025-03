Tuja Reisen by Lernidee: Neue (Mit)sommer-Reisen in den Norden

„Die Winterreisen aus unserem Programm stoßen auf große Begeisterung, und wir verzeichnen vermehrt Anfragen von Kunden, die diese Regionen auch in der helleren und wärmeren Jahreszeit erleben möchten“, erklärt Jamena-Lee Schreiber, Produktmanagerin für Skandinavien bei Tuja Reisen die Erweiterung des Angebots. „Der skandinavische Sommer besticht durch beeindruckende Naturlandschaften, lange Tage dank der Mitternachtssonne und ideale Bedingungen für vielfältige Outdoor-Aktivitäten.“

Tuja-Sommerprogramm 2025

Die neuen Sommerreisen in Finnland, Norwegen und Schweden stehen für eine Kombination aus Outdoor-Abenteuer wie Wandern, Radeln oder Kanufahren mit erholsamen Momenten.

Folgende neue Reisen finden sich im Tuja-Sommerprogramm:

Zauberhafter Sommer am See in Nord-Finnlands Wildnis:

Reisende erleben hier die unberührte Natur Nordfinnlands in der idyllischen Saija Lodge am Ufer des Jokijärvi-Sees. Das Programm bietet an acht Tagen geführte Wanderungen durch die Taiga-Wälder inkl. Angelstopps, Kanutouren auf ruhigen Gewässern, Fahrradtouren durch Nationalparks und entspannende (Rauch)-Saunagänge. Zwei Tage stehen zur freien Verfügung, um die Umgebung individuell zu erkunden, Huskys zu besuchen oder einfach die Seele baumeln zu lassen. Die Reise kostet ab 1.690 EUR p. P. und findet an folgenden Terminen statt: 06.07.2025 – 13.07.2025, 13.07.2025 – 20.07.2025, 20.07.2025 – 27.07.2025, 27.07.2025 – 03.08.2025.

Sommer-Abenteuer & Auszeit in der finnischen Seenlandschaft Nordkarelien:

Dieses 8-tägige Abenteuer kombiniert aktive Erlebnisse wie Kanufahren auf dem Pielinen-See und eine Wanderung durch den Koli-Nationalpark mit entspannenden Wellness-Momenten. Besondere Höhepunkte sind eine Dinner-Kreuzfahrt und die Nutzung der erstklassigen Spa-Einrichtungen in beiden Hotels. Wer möchte kann sich beispielsweise zusätzlich auf eine E-Fatbike-Tour oder zum Stand-up Paddling machen. Die Reise ist ab 1.790 EUR p. P. verfügbar und wird zu folgenden Terminen angeboten: 06.07.2025 – 13.07.2025, 13.07.2025 – 20.07.2025, 20.07.2025 – 27.07.2025, 27.07.2025 – 03.08.2025.

Tynset, Heimat der Trolle – Aktiv unterwegs im Herzen Norwegens:

Auf dieser Reise erkundet man die mystische Region Tynset in Norwegen, bekannt als Heimat der Trolle und letzten freilebenden Moschusochsen Europas. Die Teilnehmenden können sich auf E-Bike-Touren durch malerische Täler, Wanderungen auf den Gipfel des Gråvola sowie Nordeuropas größten Canyon und Kanutouren auf dem Savalen-See freuen. Ein freier Tag bietet die Möglichkeit, das charmante Bergbaudorf Røros zu besuchen oder einfach die Ruhe der Natur zu genießen. Reisepreis ab 2.105 EUR p. P. an folgenden Terminen: 14.06.2025 – 21.06.2025, 12.07.2025 – 19.07.2025, 06.09.2025 – 13.09.2025.

Aktivurlaub in Stockholm und den Schären:

Eine perfekte Kombination aus urbanem Flair und natürlicher Schönheit. Diese 8-tägige Reise beginnt mit der Erkundung Stockholms, gefolgt von Abenteuern im malerischen Schärengarten. Das umfangreiche Aktivitätenprogramm umfasst unter anderem Kajakfahren, eine rasante Schnellbootfahrt und Stand-up-Paddling. Ein besonderes Highlight ist die Wildlife-Safari mit traditionellem Mittsommer-Essen. Die Reise ist ab 2.385 EUR buchbar und wird zu folgenden Terminen angeboten: 28.06.2025 – 05.07.2025, 05.07.2025 – 12.07.2025.

Kataloge können hier bestellt werden: www.tujareisen.de/katalog

Weitere Informationen unter: www.tujareisen.de (red)