Offizeller Start der ITB Berlin 2025

ITB Berlin 2025 – Tag 1: Die Welt des Reisens trifft sich in Berlin: Unter dem Motto „The World of Travel lives here“ setzt die Messe ab heute einmal mehr Maßstäbe für die Zukunft des globalen Tourismus. Als Gastland präsentiert sich Albanien unter dem Motto „Albania All Senses“. Der ITB Berlin Kongress, unter dem Motto „The Power of Transition Lives Here“, thematisiert die Herausforderungen und Chancen eines sich wandelnden Marktes mit namhaften Top-Speakern von Unternehmen wie Expedia, Dertour, Google, Uber, Booking.com, Microsoft Advertising, Wyndham, UN Tourism, TUI, Ryanair und vielen weiteren.

Optimismus und Innovation

Mit dem Start der ITB Berlin zeigt sich die Branche optimistisch: Laut aktuellen World Travel Monitor Daten von IPK International stiegen die internationalen Auslandsreisen 2024 um 13% und haben somit das Vor-Pandemie-Niveau von 2019 erreicht. „Diese erfreuliche Entwicklung spiegelt sich auch auf der ITB Berlin wider, wo die positive Stimmung und die starke Buchungslage den optimistischen Ausblick zusätzlich unterstreichen. Mit ihrer umfassenden internationalen Beteiligung, den innovativen Messeformaten und dem breit gefächerten Rahmenprogramm demonstriert die ITB Berlin zugleich neue Maßstäbe in digitaler Vernetzung, effizientem Networking und internationaler Zusammenarbeit. Damit verspricht die ITB Berlin 2025 nicht nur ein unvergleichliches Branchenerlebnis zu werden, sondern ebnet auch den Weg für eine zukunftsweisende Entwicklung in der globalen Tourismusindustrie”, betont Dr. Mario Tobias, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin.

Offizielle Eröffnung

Das offizielle Gastland der ITB Berlin 2025 Albanien begeisterte das Publikum bei der gestrigen Eröffnungsveranstaltung mit einer spektakulären Show. Seitens des Gastlandes Albanien sprach der Premierminister Edi Rama. Zu den weiteren Sprechern zählten Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, und Dieter Janecek, Koordinator der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus, Julia Simpson, Präsidentin und CEO des World Travel and Tourism Council (WTTC), Zurab Pololikashvili, Generalsekretär der Welttourismusorganisation (UN Tourism), und Dr. Mario Tobias, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin.

News & Insights

Anlässlich der Eröffnungspressekonferenz am heutigen Vortag der ITB Berlin begrüßte Dr. Mario Tobias, CEO der Messe Berlin, die Gäste im historischen Marshall-Haus mit spannenden Ausblicken auf die kommenden drei Tage. Neben interessanten Neuerungen präsentierte er wichtige Kennzahlen, Highlights des ITB Berlin Kongress sowie bereits einen Ausblick auf das kommende Jahr mit News zu den Aktivitäten der ITB über die Bundeshauptstadt hinaus. Weitere Infos dazu unter: www.itb.com

Morning Briefing mit Deborah Rothe

Auch Deborah Rothe, Direktorin der ITB Berlin, gibt einen exklusiven Ausblick auf die ITB Berlin 2025. Sie spricht über wegweisende Innovationen, spannende Neuheiten und die Highlights des Gastlandes Albanien. Außerdem verrät sie ihre persönlichen Highlights ihrer dritten ITB Berlin als Direktorin. Link zum reinhören HIER

NEU: ITB Travel & Tourism Report 2025/26

Zum Start der ITB Berlin 2025 veröffentlicht die Messe außerdem ihren ersten ITB Travel & Tourism Report 2025/26. Auf insgesamt 32 Seiten liefert er wichtige Hintergrundinformationen zu aktuellen Entwicklungen in der internationalen Tourismusbranche, analysiert Defizite und Aufgaben, benennt relevante Akteure und Strategien und präsentiert praxisnahe Handlungsempfehlungen. Weitere Infos dazu HIER (Red)