Coral Travel Österreich baut Vertiebsteam aus

Dominik Schneeberger übernimmt ab sofort zentrale Vertriebsaufgaben bei Coral Travel Österreich. Zu seiner neuen Position sagt er: „Mein Ziel ist es, die Marken Coral Travel und Ferien Touristik nachhaltig am österreichischen Markt zu etablieren und gemeinsam zu wachsen.“ In seiner neuen Funktion wird er direkt an Doris Oberkanins, Head of Sales & Marketing Österreich & CEE, berichten. Sie sagt dazu: „Dominik Schneeberger bringt umfangreiche Branchenerfahrung, strategisches Denken und Verhandlungsgeschick mit. Eine wertvolle Bereicherung für unser Team.“

Schneebergers Vertriebsaufgaben

Mit seiner umfassenden touristischen Expertise übernimmt Schneeberger künftig eine Schlüsselrolle im Vertrieb. So wird er ab sofort für die Koordination von Inseraten und Ausschreibungen, den Aufbau von FlashSale-Partnern sowie die Betreuung und Verwaltung von Flughäfen, Airlines und FVÄ in Österreich verantwortlich sein. Zudem wird es Schneebergers Aufgabe sein, die Bereiche Produkt und Flug zwischen Coral Travel Österreich und Deutschland zu verknüpfen. Auch das koordinieren von Inforeisen und Meetings der ReisebüroleiterInnen fällt in seinen zukünftigen Arbeitsbereich.

Schneeberger war zuvor elf Jahre bei FTI Touristik Österreich tätig, zuletzt als Verantwortlicher für die Flug- und Produktkoordination für Österreich und Central and Eastern Europe (CEE). (red)