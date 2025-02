Celebrity Cruises startet neues Gewinnspiel

in Anlehnung an das TV-Quiz „Wer wird Millionär“-

Wer wird Celebrity Expi?" - in Anlehnung an das TV-Quiz „Wer wird Millionär“- startet am Montag, 3. März.

Das Spielprinzip von „Wer wird Celebrity Expi“ ist einfach. Die Teilnehmer müssen jede Woche eine Frage zu Celebrity Cruises beantworten. Jede richtige Antwort bringt sie dem begehrten Titel „Celebrity Expi“ ein Stück näher. Um den TeilnehmerInnen zu helfen, stehen ihnen genau wie bei dem bekannten TV-Quiz „Wer wird Millionär“ verschiedene Joker zur Verfügung: der 50:50-Joker, der Publikumsjoker und der Telefonjoker - hier kann man Celebrity-Training-Manager Leon anrufen und um Rat fragen. Jede Woche werden 50 Preise verlost. Dazu gehören Air Tags, EarPods und sogar ein iPhone 16 PRO. Außerdem gibt es Strandtücher und -taschen, Power Banks, Dopper Trinkflaschen, ELEMIS Hand & Body Duo, Restaurant-Gutscheine, Cocktail-Maker-Kits, Mouse Pads und Celebrity-Koffer zu gewinnen.

Für die Teilnahme an „Wer wird Celebrity Expi“ müssen sich Reiseagenten bei Celebrity Central, dem Vertriebspartner-Portal des Kreuzfahrtunternehmens, anmelden. Weitere Infos unter: www.celebritycentral.co

Celebrity Cruises auf der ITB

Celebrity Cruises wird in diesem Jahr mit einem Strand auf der ITB vertreten sein. Das Kreuzfahrtunternehmen teilt sich die Fläche mit Royal Caribbean Cruises und Silversea Cruises. Den Stand der Royal Caribbean Group findet man in Halle 25 (Stand 201).

Neuer Katalog in deutscher Sprache

Außerdem hat Celebrity Cruises einen neuen Endverbraucher-Katalog für die Saison 2025/26 in gedruckter Form veröffentlicht. Auf 104 Seiten werden alle Schiffe, die weltweiten Routen, die kulinarischen Highlights, eine Vielzahl an Spa- und Entertainment-Erlebnissen sowie weitere Besonderheiten an Bord detailliert vorgestellt – und das in deutscher Sprache.

Reisebüros können den neuen Katalog ab sofort über Celebrity Central bestellen. Der Katalog ist auch als Online-Version HIER erhältlich. (red)