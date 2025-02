Washington State: Neue Highligts, Attraktionen & Events 2025/26

Washington State erweitert sein touristisches Angebot und präsentiert 2025/26 eine Vielzahl neuer Attraktionen, Unterkünfte und anstehender Events. Von Luxus-Camping bis hin zu internationalen Sportereignissen wie der WM 2026 - der Evergreen State positioniert sich als attraktives, vielseitiges Reiseziel.

Neuer Luxus-Campingplatz

Under Canvas eröffnet Ende Mai 2025 einen Luxus-Campingplatz im White Salmon River Valley nahe der beeindruckenden Schlucht Columbia River Gorge. Gäste können hier den Ausblick auf Wälder und die majestätischen Cascade Mountains genießen. Reservierungen für den Platz mit eigener Gastronomie, einem Lobby-Zelt und einem Outdoor-Loungebereich sind bereits möglich. Weitere Infos dazu HIER

Mount St. Helens: Jahrestag & Wiedereröffnung

Zum 45. Jahrestag des Ausbruchs von Vulkan Mount St. Helens eröffnet am 18. Mai 2025 die vollständig modernisierte Ausstellung im Mount St. Helens Visitor Center. Das Besucherzentrum informiert nun nicht nur über den Vulkan, sondern auch über die darauffolgende Erholung der Region. Außerdem ist es der ideale Ausgangspunkt für eine Erkundung der Umgebung. Die gemeinnützige Organisation Mount St. Helens Institute widmet sich ganz dem Schutz des Vulkans und informiert die Menschen über ihn mithilfe von verschiedensten Programmen. Weitere Infos dazu HIER

Taste Washington feiert 25. Jubiläum

Vom 13.-17. März 2025 feiert das Kulinarikfestival Taste Washington sein 25. Jubiläum. Über 200 Winzer und 75 Restaurants lassen BesucherInnen in die Vielfalt von Washingtons erstklassiger Wein- und Gastronomieszene eintauchen. Geboten werden elf einzigartige Veranstaltungen von Weinseminaren über Brunches bis hin zu Mehrgang-Dinnern. Für die verschiedenen Events müssen separat Tickets erworben werden. Weitere Infos dazu HIER

Fußball-Großereignisse: FIFA-Klub WM & WM 2026

Das Lumen Field-Stadion in Seattle wird einer der 12 US-Spielorte der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 sein. Auch 2026 wird Seattle mit dem Lumen Field Austragungsort der Fußball-WM. Für Fans wird es jedoch nicht nur in Seattle, sondern auch an den folgenden neun Orten in ganz Washington Fan-Zonen geben: Bellingham, Bremerton, Everett, Olympia/Lacey, Tri-Cities, Spokane, Tacoma, Vancouver unnd Yakima. Dort sollen u.a. Live-Entertainment, Mitmach-Aktionen und Verpflegung angeboten werden. Weitere Infos dazu HIER

Port of Seattle: Neue Kreuzfahrten

Vom Port of Seattle werden dieses Jahr 300 Fahrten von neun verschiedenen Kreuzfahrtgesellschaften angeboten. Die majestätische Queen Elizabeth der Cunard Line wird ab Juni 2025 von dort aus in die unberührte Wildnis Alaskas für sieben bis elf Nächte aufbrechen. Ab Mai 2026 nimmt die Brilliant Lady von Virgin Voyages ebenfalls Kurs auf Alaska für bis zu 14-tägige Reisen. Ein weiterer Alaska-Anbieter ist MSC Cruises: Die MSC Poesia geht ab Mai 2026 wöchentlich auf siebentägige Reise. Ein großer Pluspunkt: Der Port of Seattle gehört zu wenigen Häfen weltweit, die an allen Kreuzfahrt-Terminals grünen Landstrom zur Verfügung stellen. Weitere Infos dazu HIER

Flughafen SEA: Neue Rekorde und Flüge

Seattles Flughafen verzeichnete im Jahr 2024 mit 52,6 Mio. Passagieren einen neuen Rekord. Für 2025 wird ein weiterer Anstieg erwartet. Gleichzeitig schreitet die umfassende Modernisierung und Erweiterung des Flughafens stetig voran. Viele Projekte sollen bereits bis zur WM 2026 abgeschlossen sein. Die 5 Mrd.-USD-Investition soll den SEA zu Nordamerikas umweltfreundlichstem Flughafen machen und Flugreisenden einen besonders angenehmen Aufenthalt ermöglichen. Ab Sommer 2025 verbindet außerdem die Airline Edelweiss zweimal wöchtlich Zürich mit dem Seattle-Tacoma International Airport (SEA). Weitere Infos dazu HIER

Weitere Infos unter: www.stateofwatourism.com und www.portseattle.org (red)