Lernidee feiert Mekong-Jubiläum mit neuem Schiff

Als erster Anbieter von Schiffsreisen auf dem nördlichen, besonders unberührten Abschnitt des Mekong im Jahr 2005 mit dem Boutique-Schiff Mekong Sun, hat sich Lernidee Erlebnisreisen in den letzten zwei Jahrzehnten als Marktführer etabliert. Zusammen mit dem Schwesterschiff Mekong Pearl konnten so bisher rund 20.000 Gäste die "schönste Flussreise der Welt" erleben. Pünktlich zum Jubiläum erweitert die "Mekong Star" ab November diesen Jahres das bestehende Angebot an Flussreisen in Laos und Thailand. Mit seinem modernen, stilvollen Design und einer zeitgemäßen Interpretation laotischen Flairs bietet das Schiff maximal 24 Gästen exklusive und komfortable Reiseerlebnisse.

Drittes eigenes Schiff

Die 12 Kabinen (21m² bis 39m²) an Bord des neuen Flussschiffs sind mit privaten Balkonen, bodentiefen Fenstern, individuell regulierbarer Klimaanlage, Minibar, Safe, gemütlicher Sitzecke sowie besonders großzügigen Bädern ausgestattet - die Suiten sogar mit Badewanne. Zudem genießen Gäste Annehmlichkeiten wie ein großes Sonnendeck, einen Spa-Bereich, eine Bibliothek, zwei Bars sowie ein Restaurant mit kulinarischen Highlights.

Wie gewohnt liege der Fokus der Reisen nicht nur auf der eindrucksvollen Flusslandschaft und der entspannten Bordatmosphäre, sondern auch auf einzigartigen Erlebnissen abseits der bekannten Pfade. Begleitet von deutschsprachigen und lokalen Guides erleben die Gäste exklusive Ausflüge und authentische Begegnungen entlang des Mekong.

Besonders gespannt sei das Unternehmen auch auf das Kundenecho in Bezug auf das All Inclusive-Konzept, das für dieses Schiff neu eingeführt wird. An Bord der "Mekong Star" wird es Hauswein, Bier und alkoholfreie Getränke während der Mahlzeiten, einen Sundowner am Abend sowie eine Spa-Anwendung pro Gast inklusive geben.

Weitere Infos

Lernidee bietet Mekong-Pauschalreisen in sieben verschiedenen Strecken- und Länderkombinationen sowie als "Cruise Only"-Programm an. Details zu Routen, Schiffen und Preisen sind im neuen Katalog "Flusskreuzfahrten auf dem Mekong" zu finden, der über Lernidee oder im Partnerbereich bestellt werden kann. Darüber hinaus informiert der Erlebnisreisen-Anbieter darüber, dass ab Oktober 2025 Famtrips angeboten werden sollen.

Vor Ort wird das Schiff von Mekong River Cruises betrieben, einer Tochtergesellschaft von Lernidee Erlebnisreisen, die zudem als Destination Management Company (DMC) für unterschiedliche nationale und internationale Veranstalter agiert .

Weitere Infos unter: www.lernidee.de (red)