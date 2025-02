TUI Musement präsentiert Filmerlebnisse weltweit

Kurz vor der Oscar-Verleihung lädt TUI Musement, ein führender Anbieter von Touren und Aktivitäten, Reisende in die Welt des Kinos ein. Egal ob ein Besuch in Luke Skywalkers Heimat, ein Spaziergang durch die prunkvollen Hallen von Downton Abbey oder ein Blick hinter die Kulissen eines großen Filmstudios - diese Erlebnisse bringen die Magie der Leinwand zum Leben.

Filmdrehort-Touren: Auf den Spuren von Filmlegenden

Tatooine aus Star Wars: Fans von George Lucas’ Kultsaga können in der Wüste Tunesiens „Tatooine“ besuchen und zwischen den charakteristischen, in den Felsen gehauenen Höhlenhäusern wandeln - darunter auch Luke Skywalkers Heimat. Eine Star-Wars-Erfahrung in unserer Galaxie, also gar nicht so weit entfernt.

Hobbiton Film-Set: In der Nähe von Auckland, Neuseeland, können Fans von Der Herr der Ringe und Der Hobbit die Hobbithöhlen des Auenlandes erkunden, Bilbo Beutlins Haus besuchen und im Grünen Drachen einkehren - genau wie Frodo und Sam.

Downton Abbey - Drehorte: Mit dem Kinostart des dritten Films der Reihe in diesem Jahr können Fans in die Welt der Crawleys eintauchen. Highclere Castle und das idyllische Dorf in Oxfordshire, das als Kulisse diente, lassen die Serie hier lebendig werden.

Kinorundgang in Montmartre: Die Straßen dieses historischen Pariser Viertels waren Kulisse zahlreicher Kinoklassiker, darunter Midnight in Paris. Das berühmte Café aus Die fabelhafte Welt der Amélie und das legendäre Moulin Rouge sind nur einige der Highlights für Filmbegeisterte.

Themenparks und Museen zum Thema Film

Movie Park Germany: Dieser große Film-Freizeitpark begeistert mit rasanten Achterbahnen, spektakulären Stuntshows und Begegnungen mit den Helden von Paw Patrol. Ob Vampirjagd mit Van Helsing oder actionreiche Abenteuer mit SpongeBob und den Teenage Mutant Ninja Turtles - hier kommen Filmfans auf ihre Kosten.

Sioux City: Ursprünglich als Filmkulisse erbaut, entführt dieser Freizeitpark auf Gran Canaria seine BesucherInnen in den Wilden Westen. Hier können sie ein Duell zwischen Outlaws beobachten, einen Banküberfall miterleben oder in einem authentischen Saloon einen Drink genießen.

Chaplin’s World: Dieses dem legendären Charlie Chaplin gewidmete Museum in Corsier-sur-Vevey in der Schweiz, nimmt seine BesucherInnen mit auf eine Reise durch das Leben und die Karriere Chaplins - von seinem einstigen Wohnhaus bis hin zu originalgetreuen Filmsets.

Film-Studios

Universal Studios Hollywood: Los Angeles, die Stadt, in der die Oscars verliehen werden, ist das Herz der Filmindustrie. Die legendäre Studio-Tour in den Universal-Studios gewährt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen echter Filmsets und begeistert mit aufregenden Fahrgeschäften sowie interaktiven Erlebnissen.

Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter: Ein Muss für alle Fans der beliebten Zauberer-Saga. BesucherInnen können die Große Halle betreten, durch die Winkelgasse schlendern und den Hogwarts-Express aus nächster Nähe bestaunen.

Weitere Informationen & Buchungen unter: www.tuimusement.com (red)