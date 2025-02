Futouris: Neue Tools für nachhaltigeren Tourismus

Die neu entwickelten Tools sollen Reiseveranstalter dabei unterstützen, die Klimawirkung ihrer Produkte präzise zu analysieren, konkrete Verbesserungsmaßnahmen zu planen und diese erfolgreich umzusetzen. Mit diesen innovativen Lösungen könnten die Unternehmen ihre Produkte Schritt für Schritt hin zu klimafreundlicheren Reiseangeboten entwickeln und damit zur nachhaltigen Transformation der Branche beitragen.

Über das Projekt

Eine Reduzierung der Emissionen im Tourismussektor sei dringend erforderlich, um die Klimaziele zu erreichen. In der Praxis mangele es jedoch oft an klaren Vorstellungen und konkreten Maßnahmen für die Umsetzung. Hier setze das im Rahmen der Fördermaßnahme LIFT Transformation des Bundes-ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Projekt an und zielte darauf ab, die Klimawirkung in die Produktentwicklung und -steuerung von Reiseveranstaltern zu integrieren.

In einem Co-Creation-Prozess mit dem Wissenschaftspartner NIT (Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa) sowie sieben Mitgliedsunternehmen von Futouris und forum anders reisen wurden innovative Leistungskennzahlen (KPIs), Analyseinstrumente und ein Online-Schulungsprogramm entwickelt. Diese würden einen Überblick hinsichtlich der Klimawirkung des Produktportfolios ermöglichen und somit im Produktmanagement aktiv dabei unterstützen, die Klimabilanz ihrer Produkte zu verbessern.

Ende November 2024 wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen: Alle zum Projektstart gemeinsam definierten Erfolgskriterien wurden erreicht und die im Projekt involvierten Mitarbeitenden der Pilotunternehmen Dertour Group, Hotelplan Group, Gebeco, Chamäleon, Reisen mit Sinnen, Neue Wege sowie drp Kulturtours haben die Instrumente im Praxistest mit positivem Feedback bewertet. Nun werden die Ergebnisse der Branche zugänglich gemacht.

Kostenfreie Tools für aktiven Klimaschutz

Das Projekt hat ein umfassendes Paket zur Unterstützung für eine klimafreundliche Produktgestaltung hervorgebracht, die Reiseveranstalter von der Analyse bis zur praktischen Umsetzung begleitet

Schritt 1: Klimawirkung messen, analysieren und optimieren – mit dem Travel Emissions Tracker

Schritt 2: Inspiration und Know-How für die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen nutzen

„Gerade in Zeiten wachsender Klimaherausforderungen liegt es in der Verantwortung von Reiseveranstaltern, ihre Angebote nachhaltig auszurichten. Die im Projekt entstandenen Tools unterstützen die Unternehmen dabei, Klimaschutz nicht nur als Verpflichtung, sondern als Chance zu sehen, um innovative und attraktive Reiseprodukte zu schaffen,“ so Petra Thomas, Geschäftsführerin des forum anders reisen.

Ab sofort stehen die entwickelten Instrumente und Ressourcen der Branche kostenfrei zur Verfügung. Unternehmen sind eingeladen, die Tools und Schulungen zu nutzen, um einen aktiven Beitrag zu mehr Klimaschutz im Tourismus zu leisten.

Mehr Informationen unter: www.futouris.org/wissenswelt (red)