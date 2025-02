Mondial: Erfolgreicher Reise-Brunch für Top-KundInnen

Am Samstag, 15. Februar 2025, öffneten sich die Türen der Mondial Filiale Operngasse um mehr als 100 interessierte KundInnen mit neuen Reisezielen, maßgeschneiderten Angeboten und spannenden Destinationen zu begeistern. Das Portfolio der sieben Partner deckte dabei alle Reisewünsche ab - mit dabei waren: Austrian Airlines, Ponant, TUI, Pur Touristik, Robinson, Starclippers und The Chedi (Oman). Während sich die Gäste in entspannter Atmosphäre informierten und austauschten wurden sie mit Kaffee von einer Live-Barrista Bar, Brunch-Fingerfood und Sekt bewirtet. Spannende Impulsvorträge rundeten das Angebot ab.

Nach dem großen Erfolg letztes Jahr, war die Resonanz der KundInnen nun auch heuer wieder so positiv, dass sich Mondial dazu entschieden hat, das Format ab sofort fix im Event-Kalender zu platzieren.

Am Foto (v.l.n.r.): Peter Zwickl (Diamonde für The Chedi Muscat), Sonja Christian (Mondial), Klaus Holzmann (Starclippers), Andrea Hendel (Ponant), Gregor Kadanka (GF Mondial), Almerisa Sabic (Mondial), Tanja Römer (Mondial Filialleiterin), Silvi Redo (Robinson), Petra Göhrig (Diamonde), Nicole Kunz (Mondial), Richard Steiner (TUI), Matthias Noll (Austrian Airlines), Manfred Vallasik (Mondial), Andreas Hamorszky (Pur Touristik) (red)