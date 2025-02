China Airlines: Frühbucherrabatt & zusätzliche Flüge ab Wien

Mit dem Early Bird-Angebot können Agents ihren KundInnen einen exklusiven Rabatt von 15% sichern. Die Ermäßigung gilt für alle drei Kabinenklassen, für Buchungen die mindestens 60 Tage im Voraus getätigt werden. Zu finden sind die Frühbuchertarife im GDS als "Published" Tarife.

Zusätzliche Flüge 2025 ab Wien

Im Jahr 2025 bietet China Airlines nicht nur im Februar, sondern auch im Mai und Oktober zusätzliche Flüge ab Wien an. Auch diese sind ab sofort im GDS buchbar.

Zusatzflüge 2025:

CI2064 Wien-Taipeh: 25.05. / 28.05. / 19.10. / 22.10.

Reminder: Taiwan Workshop in Wien

Wie tip-online.at bereits informierte, laden die „Taiwan Visitors Association“ und China Airlines am 3. März zum Taiwan Workshop in die Event-Location Juwel in Wien ein.

Weitere Infos dazu HIER (red)