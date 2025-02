TUI Cruises verkündet Taufpatin der Mein Schiff Relax

Giuliana Rizzo begann 2015 als Kosmetikerin auf der Mein Schiff 3 und hat seitdem verschiedene Positionen im SPA-Bereich durchlaufen, bevor sie 2019 die Leitung als SPA & Sport Managerin übernahm. Nun wurde sie zur Taufpatin des neuen Schiffes ernannt. „Die gesamte Mein Schiff Flotte steht für Wohlfühlen und Entspannung - diese Werte begleite ich in meinem Beruf jeden Tag. Es ist eine große Ehre für mich, der Mein Schiff Relax ihren Namen geben zu dürfen“, sagt die Deutsch-Italienerin, die aus der Region Hannover stammt.

„Die Mein Schiff Flotte bedeutet mir sehr viel. Das Meer ist für mich zu Hause, und die Crew wie eine Familie - nicht zuletzt, weil ich meinen Partner hier kennengelernt habe, der als Fachleitung Sport ebenfalls an Bord arbeitet“, erzählt Guiliana weiter.

Fokus auf Wohlfühlen und Entspannung

Die Mein Schiff Relax ist das erste Schiff der neuen InTUItion-Klasse, die 2026 durch die Mein Schiff Flow ergänzt wird. Beide Neubauten setzen getreu dem Motto "Wohlfühlen neu erleben" auch in puncto Wellness neue Maßstäbe. So bietet die Mein Schiff Relax viele neue Highlights wie beispielsweise eine exklusive Fasssauna auf Deck 19 sowie eine Kältekammer für Kryotherapie-Anwendungen, die mit Temperaturen bis zu - 110 Grad bei Regeneration, Gewichtsreduktion oder Verbesserung der Hautstruktur unterstützen sollen. Auch das mehrfach ausgezeichnete, große Angebot an vielfältigen Massagen, Behandlungen und kosmetischen Anwendungen steht Gästen auf dem achten Schiff zur Verfügung.

Die Taufe der Mein Schiff Relax findet am 9. April in Málaga statt. Neben den Schwesterschiffen Mein Schiff 5 und Mein Schiff 7 wird auch ein Konzert des internationalen Superstars und "Wohlfühlbotschafters" der Mein Schiff Relax Robbie Williams das Event begleiten. (red)