Für das aktuelle Patenschaftsprojekt wurden durch verschiedene Aktionen wie einer internen Verlosung oder der Jahrestombola an Bord der Mein Schiff Flotte wieder fleißig Spenden gesammelt. Das Ergebnis: ein Scheck mit einer Summe von 65.000 EUR für den Berliner Verein „Freunde fürs Leben e.V.“.

„Es ist zu einer schönen Tradition geworden, auf die wir sehr stolz sind: jedes Jahr sammelt die Belegschaft von TUI Cruises Spenden für ein von den KollegInnen ausgesuchtes Herzensprojekt. Wir freuen uns, dass die Spende einem sehr wichtigen Thema zugutekommt. Damit können wir gezielt einen Beitrag zur Suizidprävention leisten und Betroffene unterstützen“, so Wybcke Meier, CEO TUI Cruises.

"Wertschätzung unserer Mission"

Der Verein „Freunde fürs Leben e.V.“ klärt mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit, kreativen Projekten und Kampagnen über mentale Gesundheit auf und macht auf die Themen Depression, Suizid und psychische Erkrankungen aufmerksam. Er leistet nicht nur einen aktiven Beitrag im Bereich Suizidprävention, sondern setzt sich auch für die Enttabuisierung psychischer Erkrankungen ein, um die Akzeptanz für Betroffene und die Einstellung der Öffentlichkeit nachhaltig zu ändern. „Freunde fürs Leben e.V.“ informiert online sowie offline über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten.

Den Scheck mit einer Summe von 65.000 EUR überreichte Jana Schuh, Event Managerin bei TUI Cruises für die Marke Mein Schiff an Diana Doko und Gerald Schömbs, Vereinsvorsitzende sowie Jasmin Hollatz, Vereinsleitung von „Freunde fürs Leben e.V.“ in Berlin.

„Mit der großzügigen Spende, die die Mitarbeitenden und Gäste an Bord für uns gesammelt haben, können wir in diesem Jahr kreative Projekte realisieren und so über unsere Web- und Social-Media-Kanäle sowie auf YouTube junge Menschen mit diesem wichtigen Thema erreichen“, erläutert Gründer Gerald Schömbs, Diana Doko ergänzt: „Unsere Strategie lautet: Rede darüber! Danke für die Wertschätzung unserer Mission.“

Patenschaftsprojekt 2025 steht bereits fest

Die TUI Cruises Patenschaft unterstützt jedes Jahr ein Projekt aus den Bereichen soziales Engagement oder Umwelt, das von den Mitarbeitenden vorgeschlagen und gewählt wird. Auch das neue Patenschaftsprojekt steht bereits fest: 2025 sammeln die MitarbeiterInnen der Hamburger Reederei für den Familienschutzwerk e.V. in Berlin. (red)