Mein Schiff Relax an TUI Cruises übergeben

Vertreter beider Unternehmen, darunter Wybcke Meier und Frank Kuhlmann, CEO und CFO von TUI Cruises, sowie Cristiano Bazzara, Direktor von Fincantieri, nahmen an der formellen Übergabe teil.

„Es ist ein ganz besonderer Moment für uns, das erste Schiff der neuen innovativen InTUItion-Schiffsklasse in Empfang zu nehmen“, sagt Wybcke Meier, CEO TUI Cruises. „Mit der Mein Schiff Relax schlagen wir ein ganz neues Kapitel im Bereich der Premium-Kreuzfahrten auf. Wir danken der Werft und allen Beteiligten, dass sie dieses Schiff, auf dem „Wohlfühlen neu erleben“ auf ein neues Level gehoben wird, gemeinsam mit unseren Teams umgesetzt haben.“

Auch der italienische Minister für die Beziehungen zum Parlament, Luca Ciriani, war anwesend und wurde von Biagio Mazzotta und Pierroberto Folgiero, dem Vorstandsvorsitzenden bzw. Geschäftsführer von Fincantieri, sowie von Luigi Matarazzo, dem Generaldirektor der Fincantieri Merchant Ships Division, begrüßt.

Besonderheiten & Charakteristika

Die Mein Schiff Relax zeichne sich durch ein noch vielfältigeres kulinarisches Angebote - unter anderem von Tim Raue kreierte Gerichte im asiatischen Restaurant Fugu - sowie noch mehr Möglichkeiten, sich in "Wohlfühl-Oasen" zur Entspannung zurückzuziehen, aus. Auch bei den Kabinen und Suiten gibt es noch mehr Auswahl für individuelle Bedürfnisse. So stehen Alleinreisenden auf der Mein Schiff Relax beispielsweise erstmalig Innen, Außen und Balkon Kabinen zur Verfügung. Auch die Suiten und der Bereich für die Suiten-Gäste hat am Heck einen neuen Platz gefunden. Neben einer Vielzahl an Junior Suiten, Schöne Aussicht und Fernweh Suiten, wird es Weitblick Suiten und erstmalig zwei Große Freiheit Suiten geben, die sich über zwei Decks erstrecken und über eine Große Terrasse verfügen. Auch der Spa- und Wellness-Bereich wurde um Neuheiten erweitert. Neben einer exklusiven Fasssauna auf Deck 19 außerdem ganz neu: eine exklusive Kältekammer für Kryotherapie-Anwendungen, die mit Temperaturen bis zu -110 Grad bei Regeneration, Gewichtsreduktion oder Verbesserung der Hautstruktur unterstützen soll. Abgerundet wird das Angebot für Reisende um Neues in den Bereichen Unterhaltung sowie Erlebniswelten.

Nachhaltige Entwicklungen

Auch die Mein Schiff Relax wird mit Dual Fuel Motoren ausgestattet, die mit Flüssiggas, perspektivisch auch mit emissionsarmen und klimafreundlichen Bio- und E-LNG betrieben werden können - ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur klimaneutralen Kreuzfahrt. Darüber hinaus wird es mit verbesserten Katalysatoren (Stickoxidminderung auf Euro-6 Norm) sowie einem Landstromanschluss ausgestattet sein. Dieser sichere einen fast emissionsfreien Schiffsbetrieb während der Hafenliegezeit (etwa 40% der Betriebszeit).

Darüber hinaus sei das Schiff mit einem innovativen System ausgestattet, das organische Abfälle durch eine thermische Behandlung zerkleinert und für die weitere Nutzung an Land aufbereiten kann. Im so genannten „HydroTreat“ werden mit Hitze und Druck die flüssigen Teile des biologischen Abfalls abgeschieden und in die schiffseigene Abwasseraufbereitung geleitet. Dort kommt am Ende gereinigtes Abwasser auf dem Niveau modernster Kläranlagen an Land heraus. Die festen Anteile des Abfalls verwandeln sich in sogenannten BioChar, in der Landwirtschaft gelte dieser als "Multitalent" - zum Beispiel zur Bodenverbesserung oder als Futterzusatz. (red)