Oceania Cruises: Neue Kulinarik an Bord der Allura

Der Grand Dining Room mit offenen Tischzeiten bildet das Herzstück des kulinarischen Erlebnisses an Bord eines jeden der acht kleinen, luxuriösen Schiffe der Reederei. Mit der Indienststellung des neuesten Flottenzugangs, der Allura, führt Oceania Cruises in seinem Traditionsrestaurant einige Neuerungen ein. So stehen insgesamt 270 neue Rezepte von Frühstücksspezialitäten über französische Bistroklassiker bis zu außergewöhnlichen Abendgerichten auf dem Menü.

Frank A. Del Rio, Präsident von Oceania Cruises erläutert: „Wir sind bekannt für die Feinste Küche auf See – und das ist nicht nur ein Slogan. Es ist vielmehr eine Philosophie, die unser gesamtes Handeln bestimmt. Die neuen Menüs für den Grand Dining Room sind ein gutes Beispiel für die kulinarische Kunstfertigkeit unseres talentierten Teams unter der Leitung der Chefköche Alexis Quaretti und Eric Barale, unseren Executive Culinary Directors und Meisterköchen aus Frankreich. Jedes Gericht spiegelt Handwerkskunst, Leidenschaft und unvergleichliche Qualität wider, die perfekt mit der Wärme und Eleganz des Erlebnisses an Bord und dem Service harmonieren, den unsere Gäste so schätzen“.

Neu sind beispielsweise die „Signature Eggs Benedict“ auf der Frühstückskarte und ein Mittagsmenü, das von französischen Bistrogerichten inspiriert ist. Auf der Abendkarte finden sich neu interpretierte, beliebte Klassiker wie Beef Wellington mit Shiraz-Rotweinsauce, sautiertem Spinat und Trüffel-Kartoffelpüree sowie in Chermoula-Butter gebratener Maine-Hummer mit Risotto Primavera und Bisque Jus.

Highlights der Allura

Die Allura ist das achte Schiff in der Flotte von Oceania Cruises und das zweite Schiff der Allura-Klasse mit 1.200 Passagieren. Sie folgt auf ihr Schwesterschiff Vista, das im Mai 2023 vom Stapel lief.

Ein Küchenchef pro zehn Gästen, heißt: die Hälfte der Besatzung ist für kulinarische Erlebnisse zuständig

Eine Auswahl an Spezialitätenrestaurants, darunter das charakteristische französische Restaurant Jacques und das Wellness-Restaurant Aquamar Kitchen, die in der Klasse immer dabei sind

1.200 Gäste werden von 800 Besatzungsmitgliedern betreut, heißt: zwei Besatzungsmitglieder sind für jeweils drei Gäste zuständig

Standard-Kabinen mit einer Größe von 27 Quadratmetern

Großes Angebot an Landausflüge und Touren in kleinen Gruppen, die auf jeder Reise angeboten werden

Vielfältige Borderlebnisse, einschließlich Kunstkurse im Artist Loft von Oceania Cruises und zahlreiche Gastredner

Erweitertes Culinary Center und ein dazugehöriges Kochstudio, in dem Chefkoch-Ausbilder ihre kulinarischen Geheimnisse mit den Gästen teilen

Exzellentes Wine Pairing einschließlich Demonstrationen während der exklusiven Sommelier's Choice und Cellar Master's Classic Wine Pairing Luncheons

Eine neu designte Bibliothek mit raumhohen Glaswänden und einladenden Sitzgelegenheiten

