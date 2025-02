Taiwan: Neue Vertretung für Reisevertrieb im DACH-Raum

Der Auftrag, der zum Jahreswechsel vergeben wurde, umfasse eine Reihe strategischer Maßnahmen, um Taiwans Stellung als vielseitiges Reiseziel in Südostasien zu festigen. Ein weiterer Schwerpunkt liege auf der Zusammenarbeit mit Reisevertriebsmedien und der direkten Kommunikation mit Reisebüros. Ziel sei es, das Personal am Counter mit aktuellen Informationen zu versorgen und durch Kooperationen mit namhaften Reiseveranstaltern die Kernbotschaften des taiwanischen Fremdenverkehrsamts weiter zu konsolidieren, Kleber Group in der Aussendung. Ansprechpartnerin für Reisebüros ist Franziska Scheider, sie ist per E-Mail unter info@taiwantourismus.de erreichbar.

Arthur Hsieh, Direktor der Taiwan Tourism Administration in Frankfurt am Main, freue sich auf eine gute Zusammenarbeit. „Eine starke Präsenz in den europäischen Schlüsselmärkten erfordert nicht nur eine klare Botschaft, sondern auch die Fähigkeit, diese zielgerichtet und in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern glaubwürdig an die Medien zu vermitteln. Mit der Kleber Group haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision teilt und das Verständnis für die Bedürfnisse der Medienlandschaft in der DACH- und Benelux-Region mitbringt“, betont Hsieh die hohe Bedeutung von strategischen Partnerschaften.

Backpacking im Fokus

Die diesjährige Kampagne fokussiert sich auf Backpacking und Individualreisen, einkommensstarke und kulturell anspruchsvolle Reisende, Familienurlaube und Taipei als lohnendes Durchreiseziel. Besonders hervorzuheben sei, dass Taipei mit der durchschnittlich kürzesten Flugzeit zu allen relevanten Destinationen in Südostasien und Australien bei Umsteigenden punktet, die ihre Anreise in die Region um weitere unvergessliche Eindrücke bereichern wollen. (red)