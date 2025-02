Agent Club von MSC geht an den Start

Im Rahmen des MSC Agent Club würden besonders fleißige Agents belohnt werden. Für jede Buchung, die der Agent zwischen dem 31.01.25 und dem 31.12.25 tätige, erhalte er Punkte, deren Anzahl von der gebuchten Kabinenkategorie und dem Produkt - Cruise only oder Fly&Cruise-Buchung - abhängig sei. Die gesammelten Punkte würden nicht nur über die Gewinnchancen bei monatlichen Ziehungen entscheiden, sondern auch über die Teilnahme an der jährlichen Verlosung der Hauptpreise. Zu gewinnen gebe es beispielsweise Siebennächte-Kreuzfahrten inklusive Getränkepaket oder exklusive Agent-Touren in der Einzelkabine, so die Reederei.

Bonuspunkte für Anmeldung

Zum Start werden für die Anmeldung beim MSC Agent Club bereits vier Punkte vergeben. Um sich für den Agent Club anzumelden, müssen die Agents ein Anmeldeformular ausfüllen sowie über einen persönlichen MSC Book oder Cruise Compass Account verfügen. Pasha Asiladab-Hönigsperger, Commercial Manager bei MSC Cruises Österreich, dazu: „Wir suchen den direkten Kontakt zu unseren Agents und wollen insbesondere die fleißigen Agents belohnen. Daher ist der MSC Agent Club das ideale Tool um, zielgerichtet zu informieren und die Agents weiter für MSC Cruises zu begeistern." (red)