Fiji begrüßte 2024 erstmals über 1 Mio. BesucherInnen

Insgesamt hieß Fiji im vergangenen Jahr 982.938 Touristen auf dem Luftweg sowie 81.854 Kreuzfahrtpassagiere willkommen und übertraf damit die Vorjahreszahlen von 966.930 BesucherInnen deutlich. Tourism Fiji CEO Brent Hill freut sich über diesen Rekordwert und sagt dazu: "Wir sind nicht nur stolz darauf, über eine Million Besucher per Luft- und Seeweg begrüßt zu haben, sondern legen auch großen Wert auf nachhaltiges Wachstum. Unser Fokus liegt darauf, Touristen anzuziehen, die nicht nur unsere atemberaubende Landschaft und reiche Kultur schätzen, sondern auch zu einem hochwertigen Tourismus beitragen. Mit starken Partnerschaften, einer wachsenden Flug- und Kreuzfahrtindustrie sowie herausragenden Ergebnissen in wichtigen internationalen Märkten sind wir überzeugt, dass Fijis Tourismusindustrie auf einem vielversprechenden Weg in die Zukunft ist."

Mehr Gäste aus dem DACH-Raum

Besonders erfreulich: Bereits Anfang 2024 konnte Fiji im deutschsprachigen Raum ein kräftiges Plus vermelden und verdoppelte im März sogar seine Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr. Nun festigt der deutschsprachige Markt seine Position mit insgesamt 4% Zuwachs, wobei die Schweiz mit einem Plus von 23% das Jahr besonders erfolgreich abschloss.

Die Markenkampagne von Tourism Fiji, die die Besonderheiten der Inseln und das Glück der Einwohner als zentralen Wert in den Mittelpunkt stellt, trifft demnach den Zeitgeist. Zudem hatte die Ausweitung der Flugverbindungen des Carriers Fiji Airways einen positiven Effekt auf die Ankünfte. Das bestätigt auch Markus Walter, Geschäftsführer von Diamir Reisen: „Unsere Buchungen haben sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verfünffacht. Dabei fällt auf, dass auch immer mehr Menschen direkt in die Südsee reisen – die gute Anbindung Fijis vor allem via Singapur mit Fiji Airways scheint sich herumzusprechen. Fiji ist natürlich weiterhin auch eine sehr gute Option für eine Verlängerung oder einen Stopover nach einer Australien und Neuseelandreise. Bula!“ (red)