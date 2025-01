Celebrity Cruises: Neues Gewinnspiel, Handbuch & Webinare

Celebrity Cruises startet am Montag, 3. Februar 2025, mit „Finde das X“ ein neues Gewinnspiel für ReiseverkäuferInnen. Der Titel sagt es bereits: Bei diesem Spiel müssen Agents das „X“ finden, das in wöchentlich wechselnden Bildern versteckt ist. Wer das für die Kreuzfahrtmarke ikonische „X“ entdeckt und darauf klickt, nimmt an der Verlosung teil. Insgesamt 50 glückliche GewinnerInnen haben so jede Woche die Chance auf tolle Preise. Dazu gehören viele praktische Dinge wie Koffer, Strandtaschen, Strandtücher, Regenschirme, Celebrity Power Banks und Mousepads, aber auch technische Highlights wie die Apple iWatch und EarPods. Außerdem gibt es einen Le Petit Chef-Gutschein für zwei Personen sowie Cocktail Maker Kits zu gewinnen.

Link zum Gewinnspiel HIER

Neues deutschsprachiges Verkaufshandbuch

Außerdem hat Celebrity Cruises einen neuen deutschsprachigen Selling Guide veröffentlicht. Darin finden Agents viele Verkaufstipps sowie Details zu den verschiedenen Preismodellen und Getränke-Paketen an Bord. Auch die komplette Flotte sowie alle Routen und Reiseziele werden vorgestellt. Ein weiterer Fokus liegt auf den „Best Fly“-Paketen mit den Gateways FRA und MUC und dem „Flight Finder“-Tool für individuelle Flüge ab allen Airports in Österreich, Deutschland und der Schweiz - hierüber können Reiseberater passende Flüge für die Europa- und Karibik-Kreuzfahrten buchen.

Reisebüros können den neuen Guide in gedruckter Version bei Infox bestellen oder HIER direkt online einsehen

Neue Webinare im Februar

In den nächsten Wochen bietet Celebrity Cruises auch noch zwei neue Webinare für ReiseverkäuferInnen an. Training Manager Leon Hand stellt News und Höhepunkte der diesjährigen Europa-Kreuzfahrtsaison vor. Den Anfang macht am 6. Februar das Webinar zu den Nordeuropa-Reisen mit Celebrity Cruises. Zwei Wochen später dreht sich alles um Kreuzfahrten im Mittelmeer.

Nordeuropa 2025 Webinar

Datum: 6. Februar 2025

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Anmeldungen HIER

Mittelmeer 2025/26 Webinar

Datum: 19. Februar 2025

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Anmeldungen HIER

(red)