For Family Reisen: Wachstum in allen Bereichen

Für For Family Reisen startet das Jahr äußerst positiv: So konnte nicht nur das vergangene Jahr mit einem Umsatzwachstum von 20% abgeschlossen werden, auch die Buchungen für 2025 liegen bereits 25% über dem Wert des Vorjahrs.

Doch das Unternehmen verzeichnet nicht nur ein kontinuierliches Umsatzwachstum, sondern auch eine deutliche Erweiterung des Teams. Mittlerweile beschäftigt der Spezialist für Familienreisen knapp 30 Mitarbeiterinnen - alles Frauen. Und da die Nachfrage auch weiterhin steigt hat For Familys nun auch neue Reiseangebote bekannt gegeben.

Zusatztermine für 2025

Für Ostern 2025 hat For Family Reisen aufgrund der hohen Nachfrage bereits 14 Zusatztermine aufgelegt. In den Sommerferien sind bereits zahlreiche Termine der Gruppenreisen garantiert und werden zu 100% durchgeführt, was Familien große Planungssicherheit gibt. 2025 besonders gefragt seien Südafrika, Namibia, Oman, Ägypten, Costa Rica, Madeira sowie Sri Lanka.

For Family Reisen setzt auf authentische und hochwertige Reiseerlebnisse für die ganze Familie. Die Programme und Details der Erlebnisreisen für Familien werden daher kontinuierlich weiterentwickelt und basierend auf Kundenfeedbacks stetig optimiert. Zudem werden neue Erlebnisreisen immer von dem erfahrenen Reiseexperten-Team persönlich getestet. Im Mittelpunkt aller weltweiten Familienreisen stehen Natur- und Tierbeobachtungen, das Kennenlernen fremder Menschen und Kulturen, gemeinsame aktive und actionreiche Programmpunkte sowie ausreichend Zeit für Erholung am Strand oder Pool.

Neue Weihnachtsreise nach Patagonien

Für die Feiertage 2025 hat For Family Reisen jetzt außerdem eine neue, aktive Familienreise nach Chile und Argentinien aufgelegt. Die abwechslungsreiche Reise Patagonien Family & Teens führt Outdoor-begeisterte Eltern und Jugendliche zu den Höhepunkten Patagoniens an das „Ende der Welt“. Bei anspruchsvollen Wanderungen mit erfahrenen Guides entdecken die TeilnehmerInnen der Gruppenreise so hautnah das Naturparadies in Südamerika. Ein besonderer Programmpunkt ist eine Nacht im vollausgestatteten Zelt direkt im Torres del Paine Nationalpark. „Der Blick auf den ikonischen Granitberg Cerro Torre mit seinen drei berühmten Türmen ist phänomenal“, so Geschäftsführerin Nadja Albrecht, die die Reise im vergangenen Jahr mit ihren Kindern getestet hat. „Die Wanderungen sind anstrengend und die Kraft der Natur ist allgegenwärtig - aber der Weg lohnt sich und das Abenteuer wird uns als Familie immer in Erinnerung bleiben.“ Die Reise vom 20. Dezember 2025 bis zum 6. Jänner 2026 ist für Familien mit Kindern ab 11 Jahren buchbar.

Weitere Infos zu For Family Reisen unter: www.familien-reisen.com (red)