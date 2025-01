MSC Cruises: Entertainment an Bord der MSC World America

Das absolute Entertainment-Highlight an Bord des neuen Flaggschiffs: die erste „Dirty Dancing in Concert“ Show auf See. Das Live-Konzert wird den beliebten Lionsgate-Film mit Sängern, Tänzern und Musikern zum Leben erwecken. Darüber hinaus wird es an Bord der MSC Wolrd America rund um die Uhr eine Vielzahl von neuen Unterhaltungsangeboten geben, von spektakulären Bühnenshows und Live-Musik bis hin zu Aktivitäten, Spielen und weiteren Angebote für alle Altersgruppen.

Steve Leatham, Vice President of Entertainment bei MSC Cruises, dazu: „Das umfangreiche Entertainment-Angebot ist für uns von zentraler Bedeutung, um jedem Gast ein unvergessliches Kreuzfahrterlebnis zu ermöglichen. Wir haben dafür einige aufregende neue Konzepte und Produktionen konzipiert. Unsere Entertainment-Highlights, 'Dirty Dancing in Concert' im World Theatre und Queen Symphonic in der Panorama Lounge, werden sich von allem unterscheiden, was wir bisher auf unseren Schiffen gezeigt haben und das amerikanische wie auch das internationale Publikum gleichermaßen ansprechen. Die beiden Shows markieren den Auftakt unseres umfangreichen Unterhaltungsangebots, zu dem auch ein Comedy Club für Erwachsene, Duelling-Pianos und interaktive Spielshows für Familien gehören.“

„Dirty Dancing in Concert“

„Dirty Dancing in Concert“ wird auf jeder Reise mehrmals zu sehen sein, an Seetagen auch mit einer Matinee-Show. Die Live-Band, atemberaubende Sänger und Tänzer sorgen mit den Songs des Kultfilms während des 90-minütigen Live-Konzerts für gute Stimmung. Beim Finale der Show sollen die Gäste in den Gängen tanzen und bei einer After-Party zum Thema Dirty Dancing mitsingen und bis tief in die Nacht feiern.

Weitere neue Konzepte umfassen Live-Konzerterlebnisse, Magier-Darbietungen und Shows im modernen Zirkusstil. Auch im Luna Park gibt es spannende Aktivitäten, von E-Gaming und Tanzkursen bis hin zu Themen-Erlebnissen und Spielshows für die ganze Familie.

Neue Theater-Produktionen

Im World Theatre, das über 1.150 Plätze verfügt, wird es vier neue Shows geben, die in Zusammenarbeit mit branchenführenden Künstlern und Produzenten erdacht wurden:

„Dirty Dancing in Concert" - ein Live-Konzerterlebnis des Lionsgate-Kultfilms, der eine ganze Generation geprägt hat, wird mit Sängern, Tänzern und Musikern zum Leben erweckt.

Odyssey - Ein beeindruckendes Akrobatikspektakel vor der Kulisse einer von Homers Odyssee inspirierten Reise. Die Produktion stammt von Anystage Creative, einem renommierten Unternehmen, das für spektakuläre Inszenierungen bekannt ist.

Momentous – Eine der größten Illusionsshows, die je auf See dargeboten wurden, präsentiert einen renommierten Gastkünstler, der das Publikum mit faszinierenden magischen Momenten verzaubert. Dieses außergewöhnliche Erlebnis wurde gemeinsam mit Twins FX entwickelt – bekannt für ihre spektakulären Spezialeffekte im Musical „Zurück in die Zukunft".

Hall of Fame – Ein mitreißendes Live-Pop-Konzert, das die ikonische Musik und unvergesslichen Highlights legendärer Pop-Stars zelebriert. Produziert wird dieses einzigartige Event von ONLYCHILD, einem vielseitigen Kreativstudio, das für seine herausragenden Projekte in Musik, Mode, Live-Theater und Film bekannt ist.

In der Panorama Lounge im hinteren Teil des Schiffes finden an verschiedenen Abenden zwei weitere Live-Theater-Musikkonzerte sowie tagsüber Wellness-Programme (beispielsweise Yoga oder Pilates) statt.

Queen Symphonic - Diese exklusive Inszenierung des internationalen Konzerthits Queen Rock Symphonic vereint die größten Hits von Queen in einer spektakulären Show. Begleitet von einer Live-Rockband, Sängern, Tänzern und beeindruckender Akrobatik wird dieses dynamische Erlebnis durch ein atemberaubendes 36-köpfiges Orchester auf der Leinwand ergänzt, dessen Performance eigens für diese Produktion aufgenommen wurde und eine perfekte Kulisse für die Show bietet.

Cinesonic - Ein besonderes Konzert, das Songs und Musik von Kultfilmen durch moderne Animationsgrafiken und mitreißende Performances herausragender Sänger, Tänzer und Akrobaten zum Leben erweckt. Mit exklusiv für MSC Cruises entwickelten, aufregenden neuen musikalischen Arrangements feiert dieses Event die Magie des Films auf beeindruckende Weise.

Street Theatre - Während der gesamten Kreuzfahrt werden die Gäste eine Vielzahl von Überraschungsmomenten auf dem ganzen Schiff erleben.

Unterhaltsame Aktivitäten im Luna Park

Der Luna Park wird auf der MSC World America die zentrale Entertainment-Location mit einer Vielzahl abwechslungsreicher Events rund um die Uhr sein. Tagsüber erwarten die Gäste Tanzkurse, Vorträge, Filme, E-Gaming und Virtual-Reality-Erlebnisse. Am Abend stehen Familien- und Kinderpartys, Familienspiele sowie Themenabende für Erwachsene auf dem Programm, darunter „Miami Nights“ und „Après – eine Euro-Alpine Party“.

NEU: Weiterer Veranstaltungsort für Erwachsene

The Loft, entwickelt speziell für den nordamerikanischen Markt, bietet Erwachsenen die Möglichkeit, abends zusammenzukommen und bis spät in die Nacht Unterhaltung zu genießen. Dazu gehören Duelling-Piano-Shows, Comedy-Auftritte, Karaoke und ein Late-Night-DJ.

