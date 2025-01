Südafrika: Neue einzigartige Entspannungsangebote

In Südafrika treffen atemberaubende Safaris, eindrucksvolle Landschaften und urbanes Stadtleben auf herzliche Gastfreundschaft und Regenration von Körper, Geist und Seele. Es gibt unzählige beliebte Orte und Angebote für Wellness-Suchende in Südafrika und dieses Jahr kommen auch noch weitere hinzu:

Elefanten als Wellness-Coaches

Jabulani liegt im Kapama Private Game Reserve in der Nähe des Krüger-Nationalparks. Sie sind vor allem be- und anerkannt für ihr über 20 Jahre andauerndes Engagement in der Aufnahme und Pflege von verwaisten Elefanten, die mittlerweile zu einer großen Herde angewachsen sind. Wieviel innere Kraft und Ruhe von den majestätischen Wesen auf den Menschen übergehen kann, können Gäste mit gebührendem Respekt und Abstand zu den Tieren unter der Leitung von Life Coach & Yogi Denise Sohandev im Februar erfahren. Dieses unvergessliche 3-Nächte-Wellness-Retreat beinhaltet u.a. Atem- und Ruhetechniken, Massagen und Feuerrituale.

Neueröffnung zweier Luxus-Wellness-Orte

Seit Jänner bietet die neue Luxus-Lodge, Few & Far Luvhondo, in Limpopo neben exklusiven Safari-Abenteuern in dem eigenen Wellness-Center auch therapeutische Massagen und Gesichtsbehandlungen sowie holistische Behandlungen unter Verwendung lokal bezogener Inhaltsstoffe. Ergänzend hierzu finden Ruhesuchende zwei ganz besondere Rückzugsorte zum Meditieren. Wer wiederum das Starlit Retreat bucht, kann eine ganz besondere Nacht unter freiem Himmel verbringen. Auf komfortablen Betten und umgeben von eleganten Safari-Möbeln schaffen der Sternenhimmel und sanfte Laternen eine stimmungsvolle Atmosphäre, bei der man fast kein Auge zu machen möchte.

Ebenfalls im Jänner eröffnet, bietet das Elixir Wellness Retreat and Spa ein einzigartiges All-inclusive-Wellnesserlebnis mit wissenschaftlich fundierten ganzheitlichen Therapien an. Bereits die Lage, in der Nähe der unberührten Strände von Langebaan an der Westküste Südafrikas, verspricht Ruhe und Abgeschiedenheit. Und die fünf individuell gestalteten Luxuszimmer mit eigenem Bad und möblierter Terrasse laden zum Entspannen ein. Auch das Wellness-Center bietet von spiritueller Heilung bis hin zu Unterstützung der geistigen Gesundheit ein vielfältiges Programm. Bei Kursen zu Ernährung, Detox und persönlicher Wellness erhalten die TeilnehmerInnen auf Wunsch zusätzliche lehrreiche Anleitungen für ihren Alltag.

Neues Nature Cure Retreat

Das St. Francis Health Centre mit fast 40 Jahre Erfahrung im Bereich Entspannung, Verjüngung und Stressabbau erweitert dieses Jahr seine mehrtägigen Wellnesspakete mit einem Heil- und Antistressprogramm in freier Natur, dem 3-tägigen Nature Cure Retreat. Die Termine fallen mit der Vollmondphase und den Niedrigwasserständen im Frühjahr zusammen und beinhalten u.a. Meditationen unter freiem Himmel, Strandspaziergänge, Buschwanderungen, Baden und Kunstunterricht. Ziel ist es, den Stress des Alltags loszuwerden und die heilende Kraft der Natur zu entdecken. Das St. Francis Health Centre liegt im wunderschönen Kleinemonde River Valley in der Nähe von Port Alfred im Eastern Cape.

Weitere deutschsprachige Infos zu Südafrika unter: www.southafrica.net/de/de/travel (red)