Mondial kündigt KnoWhere! 2025 an

Seit Jahren ist die KnoWhere! für ihre entspannte Atmosphäre bekannt, die einen idealen Rahmen für Gespräche, Networking und Inspiration bietet. Brancheninsider schätzen die legere Stimmung, in der sich unkompliziert neue Kontakte knüpfen und Ideen austauschen lassen. Anspruchsvolle Location-Scouts finden hier außergewöhnliche Veranstaltungsorte, kreative Meeting-Konzepte und besonders innovative Dienstleister.

Starkes Ausstellerfeld

„Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine beeindruckende Zahl von Ausstellern für die KnoWhere! begeistern konnten“, so Mag. Gregor Kadanka, CEO von Mondial. „Mehr als 40 Aussteller und zahlreiche FachbesucherInnen wissen: Der ungezwungene Rahmen der KnoWhere! macht den Austausch zu neuen Trends und Entwicklungen in der Seminar- und Eventbranche besonders angenehm und produktiv.“

Eckdaten - KnoWhere! 2025

Datum: 17. Februar 2025

17. Februar 2025 Uhrzeit: 15:00 - 19:00 Uhr

15:00 - 19:00 Uhr Location: Wien Museum, Karlsplatz 8 1040 Wien

