Damit sind es insgesamt 54 Mitgliedsbetriebe, die in der kommenden Saison das prestigeträchtige Gütesiegel tragen. Erwartet werden mehr als 6 Mio. BesucherInnen. Die wählbaren Kategorien bleiben unverändert: Bahn- & Bergbahnfahrten, Burgen & Schlösser, Genuss-, Garten- & Erlebniswelten, Museen & Ausstellungen, Stifte & Klöster, Thermen & SPA, Tier-, Natur- & Nationalparks. So kommen Familien, Kulturinteressierte und Naturliebhaber weiterhin gleichermaßen auf ihre Kosten.

Stift Lilienfeld als neues Kultur-Highlight

Über die neue Auszeichnung erfreut ist auch Subprior Pater Hermann Joseph Schöppe, Gastmeister und Pfortendirektor des Zisterzienserstiftes: „Die TOP-Ausflugsziele stehen für eine bunte Vielfalt im Ausflugssegment. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Stift Lilienfeld gerade im Kultur-Segment frische Akzente setzen dürfen.“

Eingebettet in die Voralpenlandschaft des Mostviertels liegt das Stift Lilienfeld an der Via Sacra, dem traditionellen Pilgerweg von Wien nach Mariazell sowie der Kulturroute Via Habsburg. Gegründet im Jahr 1202, beeindruckt es mit einer einzigartigen Architektur, die romanische und gotische Elemente vereint. Besonders faszinierend ist die barocke Bibliothek und der weitläufige Stiftspark mit seiner beeindruckenden Artenvielfalt. Neben dem spirituellen Leben der Mönche bietet das Stift Lilienfeld auch ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit Führungen, Konzerten und Ausstellungen. Mehr Informationen zum Stift Lilienfeld unter: www.stift-lilienfeld.at

Fokus auf Nachhaltigkeit

Wie Mag. (FH) Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs, erklärt stehe Nachhaltigkeit weiterhin im Mittelpunkt der Strategie der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs. Neben den bestehenden 65 Qualitätskriterien wurden so weitere 60 Anforderungen für Mitgliedsbetriebe eingeführt, die den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnen sollen. Diese umfassen unter anderem eine umweltfreundliche Anreise, regionale Produkte in der Gastronomie und Shops sowie Maßnahmen zur Förderung von Biodiversität. Auch digitale Barrierefreiheit werde großgeschrieben: So finden Gäste auf mobilen, zweisprachigen Webseiten übersichtliche Informationen zu den Themen Barrierefreiheit, Kinderwagentauglichkeit und der Mitnahme von Hunden.

Weitere Informationen zu den TOP-Ausflugszielen Niederösterreichs unter: www.top-ausflug.at (red)