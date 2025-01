Ponant erwirbt Mehrheitsanteile an Aqua Expeditions

Derzeit betreibt Aqua Expeditions kleine Schiffe in Regionen mit einer hohen Biodiversität, z. B. entlang der Galapagosinseln, im indonesischen Archipel Raja Ampat, zur Insel Komodo, entlang der Molukken (auch „Gewürzinseln“ genannt), auf dem Mekong sowie dem peruanischen Amazonas. Mit der strategischen Übernahme durch die Ponant Gruppe wolle Aqua Expeditions seine Präsenz auf der ganzen Welt weiter ausbauen und als Destinationsspezialist weiter wachsen. Die Transaktion komme nun "zu einem entscheidenden Zeitpunkt" - so plane das Expeditionsunternehmen den Start neuer Routen in Ostafrika weiter voran zu treiben. Diese sollen zu den Seychellen und nach Tansania führen, wobei der Fokus auf der Aldabra-Inselgruppe liegen wird.

Expansion auf dem Fluss

„Wir freuen uns sehr, Aqua Expeditions in der Ponant Familie willkommen zu heißen“, sagt Hervé Gastinel, CEO der Ponant Gruppe. „Diese Partnerschaft passt perfekt zu unserer Vision von Exzellenz und Nachhaltigkeit im Luxussegment. Sie spiegelt unser Engagement wider, unvergleichliche Reiseerlebnisse an ikonischen Reisezielen wie den Galapagosinseln und jetzt auch auf Flussreisen anzubieten und dabei die natürliche Schönheit der Orte, die wir erkunden, zu bewahren. Wir sind tief beeindruckt von dem außergewöhnlichen Unternehmen, das Francesco Galli Zugaro in den letzten 18 Jahren aufgebaut hat, und von der einzigartigen Marke, die er im Bereich der Erlebnisreisen entwickelt hat.“

Wie Ponant in der Aussendung weiter mitteilte, bleibt CEO und Gründer Francesco Galli Zugaro Aktionär und werde zusammen mit seinem Führungsteam das Unternehmen auch weiterhin unter dem Markennamen „Aqua Expeditions“ und als eigenständige Geschäftseinheit führen. Unterstützt wird diese Expansion der Ponant durch die Artémis Group, die Investmentgesellschaft der Familie Pinault. (red)