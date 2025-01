TUI Care Foundation startet neue Umwelt-Initiative auf Mauritius

Trotz anhaltender Bemühungen bedrohe fehlendes Abfallmanagement weiterhin die unberührte Natur der Insel. Die TUI Care Foundation habe sich nun mit der Tourismusbehörde der Republik Mauritius zusammengeschlossen, um diese Herausforderung anzugehen und ein Umdenken hin zu einer Kreislaufwirtschaft zu fördern. Mit einem mehrstufigen Ansatz, der Einheimische und BesucherInnen gleichermaßen einbezieht, kombiniere die Initiative Aufklärungskampagnen, ein Nachhaltigkeits-Unterrichtskonzept für Schulen und infrastrukturelle Verbesserungen. Ziel der Initiative sei es, ein saubereres und nachhaltigeres Mauritius zu fördern und die natürliche Schönheit der Insel für zukünftige Generationen zu erhalten, so TUI Care Foundation in einer Aussendung.

Bewusstseinsbildung steht am Anfang

Die erste Säule der Initiative sei die Bewusstseinsbildung. Sie umfasse öffentliche Kampagnen über die Auswirkungen von Abfall in sozialen Medien, Radio und Fernsehen. Das Programm konzentriere sich vor allem auf die nächste Generation: Kinder nehmen an Unterrichtseinheiten über Umweltverantwortung, Abfallmanagement und die Auswirkungen von Abfall teil. Dies werde durch Partnerschaften mit einem Netzwerk von Umweltschulen auf der ganzen Insel ermöglicht. Um die Wirkung zu maximieren, sollen die lokalen Gemeinschaften durch Aufräumaktionen mobilisiert werden. Zu diesem Zweck seien mehr als 100 Partnerschaften mit Unternehmen, NGOs und Organisationen geschlossen worden. Lokale AkteurInnen der mauritischen Tourismusbranche würden die Möglichkeit erhalten, an für sie gestalteten Touren teilzunehmen, die mit Co-Creation-Workshops kombiniert werden. In diesen Workshops sollen sie sich mit NGOs, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern sowie Unternehmen vernetzen, die Abfall durch Upcycling zu hochwertigen Produkten ein neues Leben einhauchen, schreibt TUI weiter. D

estination Zero Waste Mauritius trage auch zur Verbesserung der Abfallinfrastruktur auf der Insel bei. Dazu würden die Installation von Mülltrennbehältern und 2.000 Strandaschenbechern zur Bewusstseinsbildung gehören. Ziel des Programms sei es, Plastik- und Glasabfälle an öffentlichen Stränden und touristischen Attraktionen zu sammeln und mindestens 90% davon zu recyceln.

Workshop zum Start

Der Start des Programms fiel mit einem dreitägigen Workshop zusammen, der in Zusammenarbeit mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen im Rahmen der Global Tourism Plastics Initiative auf Mauritius stattfand. Mehr als 80 TeilnehmerInnen aus dem öffentlichen und privaten Tourismussektor kamen am ersten Tag zusammen, um ihre Fähigkeiten zur Reduzierung von Einwegkunststoffen und Lebensmittelabfällen zu verbessern. Die Veranstaltung wurde von der UN-Koordinatorin für Mauritius und die Seychellen, Lisa Simrique Singh, geleitet und mit einer Rede des Tourismusministers der Republik Mauritius, Sydney Pierre, abgeschlossen.

Alexander Panczuk, Geschäftsführer der TUI Care Foundation: „Inseldestinationen wie Mauritius stehen beim Abfallmanagement vor besonderen Herausforderungen. Unsere Initiative unterstützt die Vision von Mauritius, eine plastikfreie Destination zu werden. Dieses Engagement schützt nicht nur die einzigartige Biodiversität der Insel. Es fördert auch das Wirtschaftswachstum und das soziale Wohlergehen der Küstengemeinden. Mit dem Programm Destination Zero Waste wollen wir gemeinsam erreichen, dass jede und jeder ihren und seinen Beitrag zur Abfallvermeidung leistet.“

Die Partnerschaft sei Teil des Destination Zero Waste Programms der TUI Care Foundation, das neue Wege zur Abfallvermeidung und -wiederverwendung in touristischen Regionen aufzeige, Arbeitsplätze schaffe und die Kreislaufwirtschaft fördere. Das Programm werde weltweit in Destinationen wie Curacao, Jamaika, Sansibar oder Zypern umgesetzt, heißt es abschließend. (red)