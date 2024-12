Ski App: Kompaktwissen zu mehr als 6.100 Skigebieten

Wo finde ich das nächste geöffnete Skigebiet? Wie fahre ich dort am besten hin? Was kostet der Skipass? Wie lange sind die Lifte in Betrieb? Wie viele blaue, rote und schwarze Pisten gibt es dort? Und wie sind eigentlich die Schneeverhältnisse und Temperaturen auf Berg- und Talhöhe? Eine schnelle Antwort auf diese und weitere Fragen zu den Skigebieten liefert die neue, verbesserte Skiresort - Ski App für iPhone, iPad und Android.

Alle Skigebietsinfos in einer App

Sie enthält alle 6.100 Skigebiete weltweit, sortierbar nach Kontinenten, Ländern und Regionen. Alternativ lässt sich die Skigebietssuche über den In-der-Nähe-Button starten - und informiert so den User über die nächstgelegenen Pisten. Wer das passende Wintersportzentrum gefunden hat, stöbert weiter in den Details und findet Informationen zu Abfahrten & Pisten, Liften & Bahnen, Skipasspreisen und Betriebszeiten, einen Routenplaner ins Skigebiet sowie inspirierende Bilder und Videos. Integrierte Unterkünfte, Skiverleihstationen und Skikurse ermöglichen eine einfache Planung des Skiurlaubs. Für über 500 Skigebiete sind zudem detaillierte Vor-Ort-Testberichte verfügbar.

Auch in Sachen Skiwetter kann die App punkten: Sie liefert über 5.300 Wetterberichte mit den Temperatur- und Schneefallaussichten für Berg und Tal im 3-Stunden-Rhythmus und mit 7-Tage-Vorschau. Zusätzlich werden Sonnenscheindauer und die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang angezeigt. Wer sich selbst ein genaues Bild der Schnee- und Wetterlage machen will, wirft am besten einen Blick auf die gewünschten Webcams und Livestreams.

Um den Überblick bei den über 6.100 Skigebieten nicht zu verlieren, kann sich jeder User seine Lieblingspisten und ganze Regionen unter „Favoriten“ speichern. Diese sind dann on- wie offline abrufbar. Und wer noch Inspiration für den geplanten Skiurlaub sucht, sollte sich unter „Tipps“ informieren - oder sich vom Shake-it-Zufallsgenerator überraschen lassen.

Download & weitere Infos:

Erhältlich ist die kostenfreie Skiresort - Ski App in deutscher und englischer Sprache für iPhone und iPad im App-Store sowie für Android im Google-Play-Store. Weitere Informationen unter: www.skiresort.de/app (red)