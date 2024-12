„Formen in Weiss“ ist ein fester Bestandteil der Wintersaison in Ischgl und verbindet Kunst und Natur auf einzigartige Weise. Das diesjährige Motto „Sommer in Ischgl“ verspricht spannende Interpretationen und neue Perspektiven auf die Verbindung von Sommer und Winter. Die Veranstaltung ist für Kunstinteressierte und Wintersportler gleichermaßen ein besonderes Highlight und ein Grund, die Silvretta Arena zu besuchen.

Tradition trifft Kreativität

Seit über drei Jahrzehnten gehört der Wettbewerb „Formen in Weiss“ zu den kulturellen Höhepunkten des Winters in Ischgl. Internationale KünstlerInnen gestalten aus Schnee beeindruckende Skulpturen, die bis zu fünf Meter hoch sein können. Die Teilnehmer haben fünf Tage Zeit, ihre Kunstwerke zu erschaffen, die dann bis in den Frühling hinein in der Silvretta Arena zu sehen sind.

Für die Umsetzung des Events werden KünstlerInnen aus verschiedenen Ländern eingeladen, ihre Ideen und Konzepte einzureichen. Die Auswahl der Teilnehmenden und ihrer Entwürfe erfolgt durch eine Jury. Der Wettbewerb fördert nicht nur die Auseinandersetzung mit einem ungewöhnlichen Material, sondern bietet auch eine internationale Plattform für kreativen Austausch und kulturelle Vielfalt.

Thema 2025: Sommer im Schnee

Das diesjährige Motto „Sommer in Ischgl“ setzt auf Kontraste. Die KünstlerInnen interpretieren die sommerlichen Aspekte der Region, wie alpine Landschaften, sportliche Aktivitäten und die Vielfalt der Bergflora, in winterlicher Umgebung. Die Schneeskulpturen sollen die Stimmung und Sportarten des Sommers transportieren und gleichzeitig die künstlerischen Möglichkeiten von Schnee als Material ausloten. Die Schneeskulpturen werden entlang der Pisten im Skigebiet Silvretta Arena präsentiert. SkifahrerInnen sowie FußgängerInnen können die Kunstwerke mit einem gültigen Skiticket besichtigen. Die Schneesicherheit der Region garantiert, dass die Skulpturen bei passenden Niederschlagsbedingungen bis Ende April erhalten bleiben und über die gesamte Wintersaison bestaunt werden können.

Weitere Informationen unter: www.ischgl.com (red)