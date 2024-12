Verkehrsbuero Hospitality: Ersten Spark by Hilton Hotels in Wien

„Wir sind stolz, die ersten Spark by Hilton Hotels in Kontinentaleuropa zu etablieren. Damit setzen wir ein starkes Signal für unsere Kooperation mit Hilton und unterstreichen das gemeinsame Engagement für qualitativ hochwertige und innovative Hotelkonzepte. Unsere Spark by Hilton Hotels verbinden hohen Komfort und erstklassigen Service mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis im Premium-Economy-Segment“, erklärt Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes des Verkehrsbuero. Die beiden Standorte in Wien sind die ersten Hotels der neuen Premium Economy-Brand Spark by Hilton in Kontinentaleuropa. Verkehrsbuero Hospitality ist Betreiber der beiden Häuser, die zuvor unter der Marke Bassena geführt wurden.

Neue Hotels im Premium Economy Segment

Mit ihrer ausgezeichneten Lage bieten die beiden Hotels ein modernes Konzept, das ideal auf die Bedürfnisse von Geschäfts- und Urlaubsreisenden zugeschnitten ist. Das Spark by Hilton Vienna Donaustadt mit 198 Zimmern befindet sich im Stadtentwicklungsgebiet Vienna Twentytwo nahe UNO-City und Austria Center, während das Spark by Hilton Vienna Messe Prater mit 243 Zimmern nur wenige Gehminuten von der Messe Wien und dem Prater entfernt ist. Beide Hotels punkten mit ihrem durchdachten Design, modernen Gästezimmern und einladenden Gemeinschaftsbereichen. Wie alle Hilton-Hotels profitieren beide Standorte vom preisgekrönten Hilton Honors-Treueprogramm, das Gästen exklusive Vorteile und einmalige Erlebnisse bietet.

„Durch die Franchise-Vereinbarung mit Hilton profitieren wir von einem weltweiten Netzwerk an Marketing- und Vertriebskanälen. Dieser strategische Schritt ermöglicht es, die Bedürfnisse unserer Gäste noch besser zu erfüllen und Sichtbarkeit am internationalen Markt weiter zu stärken“, sagt Martin Winkler. (red)