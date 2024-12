Ferien-Messe mit Slowenien und TUI als Partnern

Wie auf tip-online bereits berichtet, hat die Austrian Exhibition Experts GmbH (AEE) u.a. die Ferien-Messe Wien vom bisherigen Veranstalter RX Global, der sich aus Österreich zurückzieht, übernommen. Erstmals nach zwei Jahren im März findet Österreichs größte Reisemesse wieder im Jänner statt. Auch das Thema Auto bzw. Mobilität wird wieder mit Reisen kombiniert. Bei der Vienna Drive in Halle B präsentieren regionale Händler Fahrzeuge vom E-Auto bis zum E-Bike.

Mehr als 400 Aussteller aus der Touristik

„Bisher konnten mehr als 400 Aussteller für die Ferien-Messe gewonnen werden“, berichtet das Geschäftsführer-Duo Clare Wiltschke und Markus Grießler. Wie gehabt wird die Halle C von internationalen Anbietern bespielt, in Halle D liegt der Fokus auf Österreich. Bereits zum zweiten Mal in Folge agiert TUI als Presenting-Partner. Medienpartner ist einmal mehr der Kurier.

Go Borderless!

Unter diesem Slogan treten Nova Gorica auf slowenischer und Gorizia auf italienischer Seite 2025 grenzüberschreitend als Europäische Kulturhauptstadt - wie auch Chemnitz - auf. Slowenien als Partnerland der Ferien-Messe wird auf seinem Stand in Halle C die Highlights von „Go!2025“ präsentieren. Darüber hinaus erwartet die BesucherInnen eine kulinarisch-künstlerische Reise durch das Land. Kochshows mit renommierten slowenischen Köchen geben Einblick in die Gourmettradition des kleinen Landes.

Austrian Exhibition Experts

Der Veranstalter rechnet mit ca. 40.000 BesucherInnen für die Ferien-Messe, für die Vienna Drive werden keine Zahlen genannt, da es keine Vergleichswerte gebe. In Kombination mit der Auto Show hatte die Ferien - laut Angaben der Organisatoren - zu ihren besten Zeiten 150.000 BesucherInnen. „Wir hoffen, dass wir uns in diese Richtung entwickeln werden“, erklärt Clara Wiltschke. Markus Grießler fügt hinzu: „Der Standort Wien steht im Fokus unseres Interesses. Das ist anders, als bei einem Konzern, der nach England reportet.“

AEE organisiert seit 2021 Messeformate in Österreich und Deutschland. Im Portfolio stehen eigene Formate ebenso wie Lizenzmessen von RX Global. (red)