FH Salzburg: Eurowings fliegt im Sommer nach Barcelona

Zu den beliebten Sommerzielen, die Eurowings bereits ab Salzburg bedient, zählen zahlreiche griechische Inseln wie Karpathos, Korfu, Kos, Kreta, Rhodos und Zakynthos; darüber hinaus wird Lamezia Terme, Olbia auf Sardinien, Larnaka auf Zypern sowie gefragte Destinationen in Spanien wie Ibiza, Palma de Mallorca angeboten. Für alle, die den Sommer verlängern wollen gibt es die Möglichkeit von Oktober bis Mai – nach Gran Canaria und Teneriffa zu fliegen. Ebenso geht es nach Burgas in Bulgarien, Calvi auf Korsika sowie ganzjährig nach Hurghada in Ägypten. Buchbar sind die Flüge direkt über Eurowings oder die Reiseveranstalter wie z.B. TUI, schauinsland-reisen oder Dertour.

Kontinuierliches Engagement in Salzburg

„Mit dem neuen Ziel Barcelona bauen wir das Sommerprogramm in Österreich weiter aus. Wir freuen uns, dass Gäste aus der Region Salzburg künftig mit Eurowings von einer weiteren direkten Verbindung zu einem der Top-Reiseziele Europas profitieren“, so Reinald Frankewitz, Head of Network Relations Eurowings. Die neue Verbindung nach Katalonien unterstreiche das kontinuierliche Engagement von Eurowings und dem Salzburg Airport das Flugangebot für Reisende laufend zu erweitern und zu verbessern.

Sommervorboten

„Eurowings ist bereits seit vielen Jahren der wichtigste Airline-Partner am Flughafen Salzburg und entwickelt das Produkt stetig weiter. Wir freuen uns sehr, dass die spanische Metropole nun als Sommerstrecke von Salzburg aus angeflogen wird“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer. „Schon viele Jahre wird gerade diese Destination als großer Wunsch von unseren Gästen und der Wirtschaft an uns herangetragen. Jetzt ist es endlich so weit und nach zahlreichen Gesprächen und Verhandlungen konnten wir den besten Partner für diese Strecke gewinnen.“

Diese neue Route bietet sei ideal für einen Städtetrip oder Ausflug nach Katalonien an und werde bis Ende Oktober 2025 angeboten. Auch, wenn die Wintersaison gerade erst mal begonnen habe, blicke der Flughafen Salzburg erwartungsvoll in Richtung Sommer und zu den zahlreichen Urlaubsflügen, um Entspannung und Sonne zu tanken. Der Salzburg Airport bietee als Start in den Sommerurlaub nicht nur Strand, Sonne und Meer, sondern auch viele Möglichkeiten, Städte zu erkunden oder eine Fernreise zu planen, heißt es in der Presseaussendung des Flughafens. (red)