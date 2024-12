Air Canada überarbeitet die Basic- und Comfort-Tarife

Für den günstigsten Basic-Tarif auf Strecken innerhalb Nordamerikas und zu Sonnenzielen können Kunden, die Tickets ab dem 3. Jänner 2025 kaufen, weiterhin ein kleines persönliches Gepäckstück mit an Bord nehmen, z. B. eine Handtasche oder Computertasche. Größere Gegenstände wie Trolleys, Reisetaschen oder große Rucksäcke müssen jedoch vor der Sicherheitskontrolle aufgegeben werden. Dafür fallen Standardgebühren von 35 CAD (rd. 24 EUR) für das erste Gepäckstück und 50 CAD (rd. 34 EUR) für das zweite an. Passagiere, die mit nicht zulässigen Handgepäckstücken am Gate ankommen, müssen diese für eine Gebühr von 65 CAD (rd. 44 EUR) pro Stück aufgeben. Mobilitätshilfen, medizinische Geräte und Kinderwagen sind von den Handgepäckgebühren für alle Kunden ausgenommen.

Zudem haben Statuskunden, Star Alliance Gold-Mitglieder und Aeroplan-Premium-Kreditkarteninhaber Anspruch auf ein Handgepäckstück. Ihre weiteren Vorteile bleiben ebenfalls bestehen. KundInnen, die ein Basic-Tarif-Ticket vor dem 3. Jänner 2025 gekauft haben, sind von dieser Änderung nicht betroffen.

Basic-Tarif – Sitzplatz

Im neuen Basic-Tarif ist weiterhin eine kostenlose Sitzplatzzuweisung beim Check-in für KundInnen enthalten, die keine Gebühr für die Vorauswahl ihres Sitzplatzes bezahlt haben. Ab dem 21. Jänner 2025 wird jedoch eine Gebühr für die Sitzplatzwahl fällig, wenn sie ihren automatisch zugewiesenen Sitzplatz ändern möchten. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem neu gewählten Sitzplatz. Für Familien oder Passagiere, die eine Assistenz benötigen, bleibt Air Canada der Sitzplatzvergabe gemäß der aktuellen Richtlinie verpflichtet, die auch das Zusammensitzen von Begleitpersonen priorisiert.

Alle Vorteile für Aeroplan Elite Status, Star Alliance Gold und Premium-Aeroplan-Kreditkarten bleiben bestehen.

Comfort-Tarif – Änderungen

Air Canada erhöht zudem die Freigepäckgrenze für Passagiere, die weltweit im Comfort Economy-Tarif reisen. Nach der neuen Regelung dürfen Comfort-Tarif-KundInnen, die ihre Tickets ab dem 3. Jänner 2025 kaufen, zwei kostenlose Gepäckstücke aufgeben. Bisher war nur ein aufgegebenes Gepäckstück im Tarif enthalten. (red)